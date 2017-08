Meek på date med UFC-fighter i Las Vegas

UFC-fighteren Emil Meek har brukt tiden godt i Las Vegas denne helgen.

LAS VEGAS (Nettavisen): MMA-utøveren Emil Meek har ikke ligget på latsiden etter at han ankom Las Vegas fredag.

Samme dag som Norges UFC-håp landet med privatjet i verdens fighting-hovedstad, dro han rett til UFCs Performance Institute - det nyåpnede treningskomplekset i utkanten av byen.

Stjernedate

Lørdag overvar han storkampen mellom Conor McGregor og Floyd Mayweather fra tribuneplass, og søndag var det tid for date med UFC-fighteren Felice Herrig.

DATE: Emil Meek med Felice Herrig i Las Vegas søndag.

- Vi var på frokostdate og spiste bananvaffel med bær. Vi var på Caesar's Palace og prøvde å lære henne norsk. Hun lærte seg «dra til helvete» og «du er nydelig», så dro vi på Tiffany's og så på diamantringer, sier Meek til Nettavisen.

- Du kjøpte ingen ring til daten?

- Nei, da må jeg nok vinne en av disse 50.000 dollar-bonusene først, gliser Meek.

- Hvordan kom dere i kontakt med hverandre?

- Hun tvitret om kampen min i desember og skrev «I'm in love with a viking». Så skrev jeg til henne på Instagram, vi har snakket litt der, og så møttes vi nå.

I'm in love with a Viking #ufc206 — Felice Herrig (@feliceherrig) December 11, 2016

- Bra kjemi?

- Den var bra. Hun er en veldig kul jente - hun var morsom.

Meek ser ikke bort fra at han skal møte den 32 år gamle fighteren igjen.

- Vi kommer sikkert til å møtes igjen. Jeg vet ikke når eller hvor - hun bor i Chicago. Det er jo ikke akkurat der jeg er mest, men hun skrev til meg i stad at hun savner meg allerede, gliser UFC-nordmannen.

Herrig har vunnet sine tre siste kamper og er ranket som nummer ni i UFCs stråvektklasse, hvor polske Joanna Jedrzejczyk er tittelholder.

32-åringen har totalt gått 19 kamper i sin profesjonelle MMA-karriere og vunnet 13 av dem.

Vurderer flere Vegas-turer

Selv er Meek usikker på når han kommer til å gå sin neste kamp. Han skulle i utgangpunktet konkurrert i Stockholm i mai, men måtte trekke seg fra møtet med Nordine Taleb på grunn av en lyskeskade.

- Det har gått litt for lenge siden forrige kamp (desember), så jeg håper at jeg kan få noe på plass igjen snart, så fort kroppen fungerer som den skal igjen. Madison Square Garden i november hadde vært rått, sier Meek.

Meek stortrivdes med å trene på UFC-gymmen i Las Vegas denne helgen og avviser ikke flere turer over atlanteren i fremtiden.

- Det er helt rått at de har laget dette og at dette er et tilbud for alle UFC-fightere. Det er gratis mat, du kan komme når du vil, du får hjelp av trenere, fysioterapauter og all slags behanding. Det er boksering og oktagon i full størrelse - alt du kan drømme om. Det er dumt av meg ikke å bruke disse fasilitetene når jeg har muligheten til det. Det er bare tre måneder gammelt, og det kommer nok til å komme flere og flere hit. Det hadde vært kult å være en av de første som tar det i bruk og, sier Meek.

Merk: Nettavisen har ikke hatt utgifter med reisen til og fra Las Vegas med McGregors privatfly eller inngang til kampen mellom McGregor og Mayweather, hvor vi følger Emil Meek. Dette er organisert og betalt av Betsafe. Betsafe har ikke stilt betingelser for Nettavisens dekning, og sakene er utført uten føringer på redaksjonelt innhold.

