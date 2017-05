Meek skadet og ute av UFC i Stockholm

ANNONSE

Emil Meek har pådratt seg en skade som gjør at han må trekke seg fra kampen med Nordine Taleb i Stockholm 28 mai.

Meek opplyser overfor Nettavisen at det er en lyskestrekk, som tvinger ham til å kaste inn håndkleet.

- Lysken min ville ikke være med lengre, og smertene under trening er ikke til å leve med, skriver Meek i en SMS til Nettavisen.

Han føler først og fremst med de som har kjøpt billett til stevnet.

- Jeg må bare unnskylde til alle dere som har tenkt å ta turen over. Føler meg så jævla råtten, for det betyr så mye for meg at dere kommer og heier. Jeg kommer fortsatt til Stockholm for å heie og for å møte alle som hadde tenkt å heie på meg, skriver han videre.

@TNT83MMA Sorry, we would have made an incredible fight! — Emil Valhalla Meek (@emilvalhalla) May 11, 2017

Den svenske nettsiden Kimura melder at Oliver Enkamp erstatter nordmannen og får sin UFC-debut mot Tristar-fighteren Taleb.

Dette er andre gang Meek må trekke seg fra en planlagt kamp i UFC etter at han signerte for organisasjonen i fjor sommer.

28-åringen skulle etter planen debutere mot Jessin Ayari i Hamburg i fjor høst, men debuten måtte utsettes fordi han måtte gjennom ytterligere dopingtester i USADA-systemet før han ble klarert.

I stedet kom UFC-debuten mot Jordan Mein i desember i Toronto. Det endte med poengseier for Norges mest profilerte MMA-fighter.

Meek fikk sitt store gjennombrudd og UFC-kontrakt da han beseiret brasilianske Rousimar Palhares i organisasjonen Venator i Milano 21. mai i fjor.

Meeks lagkamerat, Jack Hermansson, møter Alex Nicholson i Stockholm 28. mai.

