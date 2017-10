Melhus kritisk til promotorselskapet til Cecilia Brækhus

Bokseren Kevin Melhus er kritisk til hvordan promotorselskapet til Cecilia Brækhus behandler egne boksere.

Det hersker full forvirring rundt det kommende boksestevnet Oslofjord Fight Night hvor Cecilia Brækhus møter svenske Mikaela Laurén til tittelkamp.

Onsdag formiddag annonseres det fortsatt at det skal bli arrangert åtte proffkamper under en helaftens boksegalla, men realiteten er at flere av de aktuelle bokserne har meldt forfall - enkelte allerede for flere uker siden.

Nettavisen kjenner til at det jobbes på spreng med å finne erstattere, men det er foreløpig usikkert hvor mange kamper publikum faktisk får muligheten til å se.

Kritisk til First Lady Promotion



Den norske bokseren Kevin Melhus skal selv gå i ringen mot polske Dariusz Skop lørdag, men det på sitt eget boksestevne «This Is My House» i Skien.

Melhus bokset under «First Lady Promotion» frem til juni, men valgte da å bryte med selskapet til Cecilia Brækhus.

Han hevder den forvirringen og usikkerheten som enkelte boksere hos First Lady Promotion nå opplever, er grunnen til at han valgte å forlate selskapet.

- Jeg har vært i den situasjonen der både i januar og nå i juni i Bergen. Dette er grunnen til at jeg valgte å starte for meg selv. Da blir det gjort ordentlig, sier Melhus til Nettavisen.

Bokseren er klar på at han ikke angrer.

- Jeg hadde gjerne bokset for Cecilia og First Lady Promotion hvis ting hadde vært på stell, men jeg ser nå at valget jeg tok var helt riktig. Alle utøverne, meg inkludert, investerer så mye tid, ressurser og penger for å kunne satse. Og det er ikke bare oss utøvere. Det er familie, trenere og mange mennesker som er i sving for at vi kan satse mot en profesjonell boksekamp. Når man da ikke har en reservemotstander eller ikke blir tatt på alvor, så er det tungt, forklarer Melhus.

- Håper det løser seg

Samtidig som Melhus er kritisk til First Lady Promotion håper han likevel at de får gjennomført et bra arrangement.

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg kjenner mange av de bokserne som skulle bokse der. Det er veldig synd for sporten og de utøverne at First Lady Promotion sliter såpass med å være profesjonelle.

- Jeg håper at det ordner seg. Jeg håper de får de kampene opp og stå på rekordtid. Jeg håper de får gjennomført et godt arrangement, forteller Melhus.

First Lady Promotion jobber med alternative løsninger



Geir Håkonsund, pressetalsmann i First Lady Promotion, vil ikke kommentere kritikken fra Melhus.

- Kevin Melhus får stå for sine egne uttalelser, vårt fokus er på å finne løsninger som er til det beste for alle parter, forteller Håkonsund til Nettavisen.

Han sier også at First Lady Promotion fortsatt jobber med å finne erstattere til de fire som har trukket seg fra stevnet i Stokke.

Da Nettavisen var i kontakt med Håkonsund onsdag, stod de norske bokserne Ali Srour, Hadi Hssan Srour, Kent Erik Bådstad og Anders Eggan alle uten motstandere til helgens stevne.

- First Lady Promotion fokuserer på å gjøre en god jobb for alle bokserne våre. Vi forstår at det oppleves skuffende at disse bokserne muligens ikke får bokset, men vi jobber med å finne løsninger, forklarer Håkonsund.

Melhus fornøyd med billettsalg

Mens First Lady Promotion har fått fire forfall til stevnet i Oslofjord Convention Center, forteller Melhus at også de må nøye seg med én kamp mindre enn de seks som var planlagt i Skien.

Aleksander Hagen har nemlig meldt forfall på grunn av en prolaps.

I likhet med Oslo Convention Center lover Melhus publikum en fantastisk boksekveld.

Ifølge Melhus er to tredjedeler av de 3300 billettene i Skien solgt, mens det er ventet at mellom 1500 og 2500 kommer til å ta turen til Stokke for å se Brækhus forsvare sine VM-titler.

- For oss er dette en stor seier. Vi har aldri gjort dette før. Jeg har ikke vært proff i mer enn et år og det at vi har solgt så mange billetter og har engasjert Grenland er en seier for oss, sier Melhus.

Brækhus som tidligere har bokset for et langt større publikum i både Bergen og Oslo forteller at hun ikke har hatt noe med billettsalget å gjøre til stevnet i Stokke.

- Denne gangen så har jeg vært helt skjermet for det. Det har vært litt deilig, men det er en fantastisk hall og det kommer til å bli magisk stemning. Dette kommer til å bli verdt å få med seg live, sier Brækhus til Nettavisen.

- Den hallen er så spektakulær og jeg gleder meg enormt til å bokse der. Den er så intim at det spiller nesten ingen rolle om man sitter ringside eller bak. Man får en så nærhet til ringen at det er helt unikt. Jeg har aldri bokset i et lignende sted, forklarer den norske boksestjernen.

Det er selskapet ProUnite som står som arrangør for stevnet i Stokke, men de har ikke svart på Nettavisens henvendelser denne uken.

Mest sett siste uken