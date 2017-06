Melhus lekte seg til ny seier

ANNONSE

BERGEN: (Nettavisen): Kevin Melhus hadde ingen problemer med å beseire svenske Tobias Alexandersson på Koengen i Bergen fredag kveld.

Cruiservekt-møtet var en oppvarmingkamp før Cecilia Brækhus' møte Erica Farias, og 27-åringen bidro til å varme bergenspublikummet.

Melhus brukte bare snaut to runder på å beseire sin svenske motstander.

- Det her var helt sykt! Tusen takk, Bergen! utbrøt Melhus da han ble intervjuet etter kampen.

Bryter med Brækhus

Etterpå annonserte boksetalentet at han bryter med Cecilia Brækhus og First Lady Promotions.

- Nå er jo kontrakten min ute med First Lady Promotions. Da er det ikke annet å gjøre enn å ta ansvar for egen karriere og sørge for at den ikke stopper her, sier Melhus til Nettavisen.

Melhus forteller videre at dato og sted allerede er spikret for første stevne i eget selskap.

- Jeg er lei av å sitte på gjerdet. Jeg kan ikke vente på gjerdet. Nå er det ni måneder siden jeg bokset min siste kamp. Jeg tar rett og slett bare tak og arrangerer nå folkefest i Skien Fritidspark 21. oktober, sier Melhus videre.

Stevnet blir ifølge Melhus satt i stand i samarbeid med Norges Profesjonelle bokseforbund og "tunge næringslivsledere i Grenland".

Skiensgutten passet også på å rose sin svenske motstander, som tok kampen på svært kort varsel.

- Han er en tøff svenske. Han tok flere av de kroppsslagene. De fleste hadde gått ned, men han er en svensk kriger, sa Melhus.

- Jeg repsekterer alle som tør å gå inn i ringen. Da han tok kampen på så kort varsel, tar jeg av meg hatten for Tobias. Respekt!

Enkel seier

Skiensbokseren kontrollerte oppgjøret fra start og landet flere tunge slag mot kroppen til svensken i den første runden.

Etter å ha følt seg litt fram i første runde, giret Melhus opp i andre, og Alexandersson måtte ta telling etter flere tunge treffere både mot kropp og hode.

Etter en kort timeout konkluderte legen ringside med at svensken ikke kunne fortsette kampen, og Melhus kunne notere seg for en ny knockout-seier.