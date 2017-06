Mitrione beseiret Emelianenko etter vill avslutning

ANNONSE

MMA-organisasjonen Bellator disket opp med sitt største stevne noensinne i selveste Madison Square Garden i New York natt til søndag.

Mens Chael Sonnen sikret seg poengseieren etter en 15 minutter lang slitekamp mot Wanderlei Silva, leverte Fedor Emelianenko og Matt Mitrione fyrverkeri av et annet kaliber.

Et drøyt minutt ut i kampen landet tungvekterne tunge høyrer på hverandre og begge gikk i bakken samtidig.

Amerikanske Mitrione kom imidlertid til seg selv igjen raskest og leverte et par nye smeller mot en fortumlet Emelianenko før dommeren stoppet kampen.

Emelianenko regnes som en av tidenes beste beste tungvektere, men synger utvilsomt på siste verset av sin karriere.

Slik reagerte MMA-proffene:

What did I just witness! Lol omg!!!! That was awesome! — Erik Jon Koch (@NEWBREED04) June 25, 2017

Double knockout.😳 This card has been crazy 😓 — Tatiana Suarez (@TSPMMA115) June 25, 2017

Sad to see a great fighter lose like this. But Fedor is still the greatest. @BellatorMMA #BellatorNYC — Patricky Freire (@PatrickyPitbull) June 25, 2017

På samme stevne sikret Ryan Bader seg tittelen i lett tungvekt etter å ha beseiret Phil Davis over fem runder.

Douglas Lima forsvarte sin weltervekt-tittel mot Lorenz Larkin på samme måte, mens det ble mer dramatisk for lettvekt-mester Michael Chandler.

Chandler pådro seg en ankelskade og slet med å stå på beinet gjennom hele kampen mot Brent Primus.. Allerede etter to minutter og 22 sekunder var det over