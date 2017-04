MMA-legenden Hytten takket for seg

ANNONSE

44 år år gamle Thomas «Moon Lee» Hytten fra Oslo Fight Center gikk lørdag karrierens siste MMA-kamp på Superior Challenge 15 i Stockholm.

Dessverre for den norske MMA-legenden ble det tap mot svenske Fernando Flores, som vant kampen på enstemmig dommeravgjørelse.

- Superior Challenge har alltid vært en veldig bra organisasjon, som tar veldig godt vare på utøverne, og Svergie er der jeg er mest kjent og har godt mine fleste kamper, så det føltes riktig å gå min siste kamp her. Tusen hjertelig takk til Fernando, som er en kjempedytkig fighter, sa Hytten da han ble intervjuet i buret etter kampen.

- Jeg forsvinner ikke helt. Jeg er jo ikke død, så jeg fortsetter å coache og prøver å bygge frem noen utøvere som er litt mer sultne og har litt mer stamina enn det jeg har. Jeg blir nok sikkert å se backstage her med nye talenter, lovet Hytten.

SISTE DANS: Thomas Hytten gikk sin siste MMA-kamp i Stockholm lørdag.

UFC-fighter Emil Meek, som kommenterte kampen for Viaplay, mener dagens norske MMA-fightere står i gjeld til fightere som Hytten.

- Det er de gutta der vi kan takke for at MMA er der det er i dag. For oss som har fulgt med lenge, er det veldig nostalgisk å se ham gå en kamp, kommenterte Meek.

Den norske MMA-legenden begynte å gå amatørkamper helt tilbake i 1998 og gikk en hel del kamper før han proffdebuterte fem år senere.

Sammen med blant andre Joachim Hansen og John Olav Einemo regnes Hytten som en av de fremste pionerene og legendene i norsk MMA-historie.

De siste årene er knockouten mot tidligere UFC-fighter Per Eklund høydepunktet for den sympatiske fighteren fra Oslo Fight Center.

LEGENDE: Thomas Hytten trener her sammen med Aristo Manzouri før møtet med Niklas Bäckström i 2013. Foto: Paul Weaver (Nettavisen).