Motstanderen vil bytte ut Meek: - Han vet det er enklere

Emil Meeks motstander, Kamaru Usman, forsøker å snakke seg til en annen motstander, som er høyere ranket, men nordmannen lar seg ikke stresse.

For snaue to uker siden ble det kjent at Emil Meek skal møte nigerianske Kamaru Usman i Las Vegas 30. desember, i sin neste UFC-kamp.

Helt siden lørdagens UFC-stevne i Sao Paulo, har imidlertid Usman jobbet hardt med å snakke seg til en høyere ranket motstander enn Meek - nemlig Colby Covington.

Covington beseiret brasilianske Demian Maia denne helgen, og klatret opp på tredjeplass på UFCs weltervekt-ranking.

De siste dagene har Usman gått hardt ut mot Covington i sosiale medier, og på The MMA Hour mandag, fortalte Usman at UFC etter helgen tilbød Covington som motstander i stedet for Meek.

Prosessen stoppet imidlertid opp da Covington ifølge Usman takket nei til kampen. I likhet med både Usman og Meek, ser Covington oppover på rankingen og ønsker nå å møte tittelholder i weltervekt, Tyron Woodley.

Fakta: UFC-ranking Weltervekt

Tittelholder: Tyron Woodley

1 Robbie Lawler

2 Stephen Thompson

3 Colby Covington

4 Jorge Masvidal

5 Demian Maia

6 Rafael Dos Anjos

7 Carlos Condit

8 Darren Till

9 Donald Cerrone

10 Santiago Ponzinibbio

11 Neil Magny

12 Kamaru Usman

13 Gunnar Nelson

14 Dong Hyun Kim

15 Alex Oliveira

Usman: - Dette er ikke kampen for Meek

Usman er klar på at han ikke undervurderer Meek, men mener samtidig at nordmannen ikke er på samme nivå som ham selv.

- Ikke vondt ment mot Emil, jeg hang faktisk med ham i Skottland, og han er en tøff fyr. Men når sant skal sies, la oss være ærlige, dette er ikke en kamp for ham. Jeg tror han trenger et par kamper til før han er der, sier Usman til Ariel Helwani og MMA Hour.

Nigerianeren, som er ubeseiret i UFC og står med 11-1 totalt i MMA-karrieren, er storfavoritt hos bookmakerne før møtet med Meek.

- Jeg bryr meg ikke om det er en som er ranket som nummer 300 eller en som er ranket som nummer én i verden. Jeg kommer uansett til å trene og komme inn for å jule opp alle som går inn der med meg. Hvis det blir Meek, skal jeg gjøre det jeg pleier å gjøre; vinne på overbevisende vis. Men Colby Covington trenger å møte meg, og det er kampen alle vil se, mener Usman.

MOTSTANDEREN: Kamaru Usman er på vei opp og fram i UFCs weltervektklasse.

Meek: - Skjønner at han ikke vil møte meg



Emil Meek sier at han tar Kamaru Usmans uttalelser med knusende ro og forholder seg til kontrakten, som er signert.

- Han vet at det er en enklere fight, og han tror det vil bli mer promo for den fighten i USA. Colby er mye mindre farlig enn det jeg er, så jeg skjønner godt at han vil møte ham. Men kontrakten er signert, og kampen går, så han får bare snakke så mye han vil. Hvis han undervurderer meg, så er det hans feil. Da kommer han til å tape, sier Meek til Nettavisen.

- Han hevdet i går at UFC tilbød ham Colby Covington så sent som denne helgen. Tror du det stemmer?

- Det er sikkert bare noe han sier.

- Hva gjør det med din motivasjon at han prøver å bytte deg ut med en annen motstander?

- Jeg gir faen. Han får bare gjøre som han vil. Jeg gjør det jeg skal gjøre og hvis han fokuserer på å prøve å få en annen kamp, så er det hans tap.

Se Nettavisens intervju med Emil Meek rett etter UFC-debuten i Toronto:

Lader opp i USA

Før møtet med Usman, er Meek omtrent like stor underdog som han var før sitt møte med Rousimar Palhares i mai i fjor - den kampen endte med at nordmannen sjokkerte verden og sikret seg UFC-kontrakt med knockout i første runde.

- Hva er det som gjør at du sikter deg inn på disse tøffe matchene?

- Det er det som er gøy, og det som gjør at jeg føler meg levende. Det er de monsterkampene her det er verdt å fighte for - det er de jeg lever for, og det er de jeg har jobbet for å få hele karrieren min. Jeg er ingen papir-champ. Jeg skal gå mot de tøffeste gutta, og jeg vet at jeg er god nok.

Meek har bestemt seg for å legge den siste måneden av oppkjøringen til Las Vegas, og sponsoren Betsafe punger ut 250.000 for at den norske MMA-stjernen skal kunne bo og trene optimalt.

- Jeg skal trene på UFC Performance Institute og på Xtreme Couture. Der er det anerkjente trenere som Robert Follis og Dewey Cooper - de er begge Kevin Lee (UFC-lettvekter) sine coacher. I tillegg kommer Thomas Formo (MMA Trondheim) og Kenneth Bergh (Frontline Academy), som er enda mer anerkjente coacher, sier Meek spøkefullt.

Kampen mellom Emil Meek og Kamaru Usman kan du se på Viaplay natt til nyttårsaften.

