Nysæter vant knalltøff kamp

Simen Nysæter gikk seks tøffe runder mot tyske Sinan Baran lørdag.

STOKKE (Nettavisen): Simen Nysæter fikk en relativt enkel proffdebut mot Miklos Kovacs i Bergen tidligere i år.

Møtet med tyske Sinan Baran i Oslofjord Convention Center ble langt tøffere for trønderen, som likevel tok poengseieren etter seks knallharde runder.

Jobbet for knockout

Baran viste tidlig i kampen at han ikke hadde kommet til til Stokke for å få juling og kom også seirende ut av noen av slagvekslingene tidlig i kampen.

Det var imidlertid aldri tvil om hvor seieren skulle havne.

- Først bestemte jeg meg for å gå seks runder, i tillegg kommer de med en som er åtte kilo tyngre enn meg, så jeg tenkte at jeg måtte være kjapp i dag. Føttene fungerte bra, og jeg har enda mer på lager. Det holdt jo til en grei seier, sa Nysæter.

- Hvor lyst hadde du på den knockouten?

- Veldig! Du liker vel å være ferdig på jobb, du og, sant? Han er en sinnssyk tøffin. Han sto for de slagene jeg traff han med, og han slo hardt selv og. Jeg kjenner jeg har et merke under øyet er.

TØFF FIGHT: Sinan Baran er på vei til å falle, men holder seg oppe ved hjelp av tauene.

Spyttet ut tannbeskytteren

I den tredje runden festet imidlertid Nysæter et grep om kampen og var nær ved å slå Baran i kanvasen etter en heftig kombinasjon.

Tyskeren holdt seg kun oppe ved hjelp av tauene og spyttet ut tannbeskytteren, slik at dommeren måtte gå mellom og gi Baran en etterlengtet pause.

Nysæter dunket på med det meste i arsenalet også i de tre siste rundene, men Baran viste seg knalltøff og ristet på hodet ved flere anledninger, selv om trønderen opplagt landet harde treffere.

Også i den siste runden spyttet Baran ut tannbeskytteren til pipekonsert fra publikum i Oslofjord Convention Center.

Seieren var imidlertid aldri i fare og etter seks runder kunne Nysæter løfte armene i været.

