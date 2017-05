Nytt proffstevne i Trondheim 44 år etter triumfen til «Spiker'n»

ANNONSE

Promotor og arrangør Helge Wærøy henter boksingen hjem til Trondheim. 17. juni skal inntil seks proffkamper bokses på trøndersk jord.

- Det er artig å bryte barrierer. Jeg har søkt om tillatelse til å ha inntil seks kamper, og tre kamper med norske boksere er allerede på plass, sier Wærøy til NTB.

Ken Tore Halland, Arne Ernstsen og Ali Srour er de norske innslagene hittil i stevnet. De skal blant annet møte motstand fra Finland og Uganda.

Wærøy, som trente Cecilia Brækhus før «The First Lady» gikk til tyske Sauerland i sin tid, sier det har vært mye arbeid å bringe et proffstevne tilbake til Trondheim.

Nå kan han imidlertid snart glede seg over at 44 års ventetid er over.

- Siste proffstevne i Trondheim var 5. mai 1973. Da møtte blant annet Spiker'n italieneren Piero Meraviglia i sin fjerde proffkamp.

Wærøy sier arenaen 17. juni kan huse opp til 1200 tilskuere. Han erkjenner at det ikke er verdensstjerner som skal bokse i Trondheim og har i så måte ikke satt noe spesifikt mål om hvor mange han håper kommer.

- Trøndere er trege, så jeg tar det som det kommer. Trondheim har utnevnt seg selv til boksehovedstaden i Norge og nå har de sjansen til å bevise det. Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid når tilbudet først er der.

