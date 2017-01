Offisielt: Cormier møter Johnson på UFC 210

ANNONSE

Daniel Cormier forsvarer sin lett tungvekt-tittel mot Anthony Johnson på UFC 210 i Buffalo 8. april.

Det bekrefter UFC natt til torsdag norsk tid.

Skulle møtes på Meek-stevne

Duoen møttes for første gang i mai 2015 - en kamp som endte med submission-seier for Cormier etter at han «overlevde» en nedslagning fra Johnson tidlig i kampen.

Omkampen skulle i utgangspunktet stå i Toronto i desember, men ble utsatt grunnet en lyskeskade hos Cormier.

Cormier håper fansen som ble skuffet over at kampen ikke fant sted i Toronto, tar turen over grensa til Buffalo.

- Jeg vil at den herlige fansen som kjøpte billetter til UFC 206 i Toronto skal vite at denne er for dere. 99 miles unna var så nær jeg kunne komme. Det var veldig viktig for meg. Takk for støtten, vi ses i Buffalo, sier Cormier til MMAfighting.com

Cormiers skade før UFC 206 førte til at Emil Meek fikk en plass på hovedkortet i sin UFC-debut.

(artikkelen fortsetter under bildet)

KLAR FOR NY TITTELKAMP Anthony "Rumble" Johnson.

Venter på Jones

Cormier har holdt tittelen etter at suverene Jon Jones satte seg selv ut av spill - først av utenomsportslige årsaker, for så å teste positivt på et forbudt stoff i sommer.

Etter å ha sikret seg den ledige tittelen mot Johnson, forsvarte Cormier beltet mot svenske Alexander Gustafsson i oktober 2015.

Da Jones ble fjernet fra UFC 200 i sommer, steppet Anderson Silva inn på kort varsel. Cormier vant kampen på poeng.

Nå skal han igjen bryne seg på den svært så slagkraftige Anthony «Rumble» Johnson.

«Rumble» viste for alvor at han er en tittelkandidat i vektklassen da han knocket ut Alexander Gustafsson i Stockholm i 2015. Etter tapet mot Cormier står han med knockoutseirer mot Jimi Manuwa, Ryan Bader og Glover Teixeira.

Fra før er det kjent at Chris Weidman møter Gegard Mousasi i mellomvektklassen på samme stevne.