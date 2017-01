ANNONSE

Tito Ortiz avsluttet sin 20 år lang MMA-karriere med submission-seier mot Chael Sonnen i Bellators hovedkamp i Inglewood, Califorina natt til søndag.

Etter en kort slagveksling tok Ortiz kampen til bakken med en «single leg» allerede etter ti sekunder.

Over på to minutter

Ett minutt brukte den tidligere UFC-mesteren på å passere Sonnens forsvar og avansere til det som regnes som den mest dominante posisjonen på bakken, «full mount».

Etter å ha tatt imot et par solide albuer, rullet Sonnen seg rundt og ga opp ryggen sin. Derfra forsøkte Ortiz å avslutte kampen med en såkalt «rear naked choke ». Han kom imidlertid aldri skikkelig under Sonnens hake.

Ansiktsfargen til Portland-fighteren tydet imidlertid på at det ble lagt et realt press over kjevepartiet hans. Til slutt klappet han ut og ga seg.

Det fikk enkelte fightere til å reagere:

And the oscar goes to #Bellator170 — Belal muhammad (@bullyb170) January 22, 2017

Chael tapped to a fucking headlock

Didn't even try defend neck



Props to tito — TJ Grant (@TJ_Grant) January 22, 2017

MMA-fighting-journalisten Luke Thomas avviser imidlertid at lørdagens kamp hadde noe med avtalt spill å gjøre.

There's a certainty we've seen a fixed fight in MMA. The difference is we didn't recognize it. The ones we think are fake likely aren't. — Luke Thomas (@SBNLukeThomas) January 22, 2017

If two guys are trying to throw a fight, they're very likely not going to give obvious signals everyone recognizes on national TV. https://t.co/9dyHkzRZ1c — Luke Thomas (@SBNLukeThomas) January 22, 2017

Fikk melding fra Dana White

Ortiz, fra Huntington Beach i California, var svært fornøyd med at han fikk muligheten til å avslutte karrieren på hjemmebane.

- Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å gjøre dette - ikke minst at jeg fikk gjøre det i hjembyen min, sa Ortiz.

Overfor ESPN avslørte veteranen at han hadde mottatt gratulasjoner fra UFC-president Dana White etter seieren.

White var Ortiz' første manager i starten av karrieren, men har siden endt opp i flere offentlige ordkriger.

- Takk for meldingen, Dana. Han sa blant annet at det er slik man skal avslutte karrieren. Jeg er glad i fyren. Han var min første manager, sa Ortiz til kanalen.

Se intervjuet i videovinduet under

Tito Ortiz var UFCs lett tungvektsmester mellom 2000 og 2003 og har seirer mot meritterte fightere som Wanderlei Silva, Vitor Belfort og Ken Shamrock.

Chael Sonnen avviste også påstandene om avtalt spill i et intervju med MMA Heat: