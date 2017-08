Raser mot McGregor etter bildelekkasjer

- Jeg kom for å hjelpe, ikke for å bli utnyttet. Nå skal du få komme med hele sannheten, sier Paul Malignaggi om bildene.

Tidligere verdensmester i boksing, Paul Malignaggi, har den siste tiden hjulpet Conor McGregor med forberedelsene til møtet med Floyd Mayweather senere denne måneden.

Rapportene fra Las Vegas skal ha det til at de to har gått to beinharde sparringøkter, hvor lite ble lagt imellom.

Nå blir det imidlertid slutt på samarbeidet, etter at bilder av en liggende Malignaggi ble lekket av McGregors fotografer. Det falt nemlig ikke i god jord hos 36-åringen, som nå forlater McGregor-campen.

- Kom med hele sannheten

På Twitter går Malignaggi til angrep på McGregor og hevder UFC-stjernen redigerer sitt eget bilde av virkeligheten.

- Jeg kom for å hjelpe, ikke for å bli utnyttet. Nå skal du få komme med hele sannheten. Publiser hele, uredigerte videoer fra tirsdag kveld, skriver Malignaggi.

Tidligere verdensmester i boksing, Paul Malignaggi, er forbannet og forlater McGregor-campen etter at disse bildene lekket ut. pic.twitter.com/MMGk2KrIXv — Martin Busk (@M_Busk) August 4, 2017

Den tidligere bokseverdensmesteren hevder også at han aldri ble slått i bakken av McGregor, slik det kan se ut på bildet.

- Det er ikke fint å male et bilde som ikke er sant. Det var en dytt under sparringen. Legg ut hele sparringen fra runde én til runde 12, sier Malignaggi.

Følte seg lurt

Onsdag fortalte Malignaggi til ESPN at han føler seg lurt av McGregor, etter at han ble hentet til Las Vegas fra hjembyen New York. Han ble blant annet tatt på senga av at han skulle gå 12 sparringrunder morgenen etter at han fløy inn, samt at UFC-president Dana White og tidligere eier Lorenzo Fertitta skulle bivåne det hele.

- Det var mye vold. Jeg gikk inn der for å bevise noe. Jeg likte ikke at de fikk meg til å fly på tvers av landet på mandag, for så å få meg til å sparre 12 runder tirsdag. Jeg følte jeg ble satt opp.

Malignaggi er klar på at det som skjer under sparring, vanligvis blir der. Derfor ble han overrasket over at White og Fertitta var til stede.

- Vanligvis er sparring privat. Jeg møtte opp på UFCs hovedkvarter, så er Fertitta og White der. Jeg tenkte at de forsøkte å ta meg på senga, rett etter jeg kom fra flyet. Jeg likte det ikke.

Conor McGregor møte Floyd Mayweather i bokseringen i Las Vegas 26. august.

I actually beat his ass, 24 hrsoff a flight 2 lol, which is why Im saying post the vid, I try not 2 be petty but seems it's late 4 that now. https://t.co/vSE2Iw4ffM — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) August 4, 2017

Another handy 12 rounds today. We are prepared to destroy Floyd. Pick whatever size gloves you want as well little man. I fight with 4oz. I don't give a fuck about the size of the glove. I am coming sprinting at you with bricks. Know that. Brittle hands. Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) onsdag 02. Aug.. 2017 PDT