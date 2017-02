Sauerland vil sjekke om Brækhus brøt reglene

ANNONSE

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Klara Svenssons promotør, og Cecilia Brækhus' tidligere samarbeidspartner, Nisse Sauerland, varsler at han vil undersøke om Brækhus brøt reglene under torsdagens innveiing i Oslo Spektrum.

Brækhus møtte ikke opp tidsnok og veide inn bak lukkede dører før fredagens møte med Klara Svensson.

- Jeg måtte kaste klærne og hadde ikke lyst til å gjøre det foran masse folk. Det er ikke mer dramatisk enn det, sa Brækhus til Nettavisen.

- Skal sjekke reglene

Sauerland mener imidlertid at Brækhus kan ha brutt reglene ved ikke å møte opp i tide.

- Jeg skal sjekke reglene. Generelt sett, må du møte opp til innveiingen til rett tid, og det gjorde hun ikke. Du må i det minste gå på vekta, vise alle at du er overvektig, og så gå ut for å gjøre et nytt forsøk på å klare vekta. Vi har satt en tid for innveiingen, og det forventes at bokserne skal klare vekta i løpet av den tiden, sier Sauerland til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MISFORNØYD: Nisse Sauerland.

Han mener det er respektløst overfor de andre bokserne, som måtte vente i 40 minutter før det ble bestemt at innveiingen skulle starte uten Brækhus.

- Man må tenke på de bokserne som har reist hit og må sitte her sultne og vente i en time for å komme seg på vekta slik at de kan spise igjen. Noen av disse har kuttet vekt i dag, så det er tøft for dem også.

- Har du opplevd noe lignende tidligere?

- Jeg har vært i dette gamet lenge, og dette er den rareste innveiingen jeg har vært på. Man forventer det heller ikke av Cecilia - hun er vanligvis veldig profesjonell, hun klarer som regel vekten veldig lett. Jeg er litt målløs.

Sauerland er klar på at uansett utfall av hans egen etterforskning rundt regelverket, blir det kamp i Oslo Spektrum fredag.

LUKKEDE DØRER: Brækhus' manager Morten Andreassen forklarte hvorfor mesteren var forsinket. Foto: Martin Busk, Nettavisen.

Brækhus-manager: - Alt etter boka

Brækhus-manager Morten Andreassen avviser at den merkelige innveiingen er i strid med regelverket.

- Det foregikk etter boka, men gikk ikke helt etter planen. Det er anledning i regelverket for å gjøre en sånn innveiingen privat. Enten hvis man må kle av seg såpass mye at man føler seg ukomfortabel, eller er såpass dehydrert at man ikke føler seg i form. Her var vi nok i risiko for at begge kanskje måtte skje, sa Andreassen til Nettavisen.

Klara Svensson, som veide inn foran publikum, før hun forgjeves ventet på at Brækhus skulle dukke opp, sa følgende til Nettavisen:

- Dette er uprofesjonelt og respektløst ovenfor alle involverte. Ikke bare for meg, jeg driter i det. Så lenge hun kommer i morgen.

Kampen sendes på pay-per-view på Viaplay fredag kveld.