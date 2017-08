Se innveiingen før Mayweather mot McGregor

Det er snart duket for kampen alle har ventet på.

Natt til søndag går Floyd Mayweather i ringen mot Conor McGregor, en kamp som er omtalt som tidenes største.

Ved midnatt natt til lørdag er det duket for innveiing i Las Vegas. I samarbeid med Viasat viser Nettavisen begivenheten direkte i videovinduet øverst.

Og interessen for kampen er allerede enorm.

Viasat skriver at det på verdensbasis er estimert at det vil bli solgt pay-per-view-billetter for 475 millioner dollar.

- Kommer til å bli drept

Den gamle boksestjernen Mike Tyson avskriver Conor McGregors sjanser i bokseduellen mot ubeseirede Mayweather. McGregor er en MMA-utøver med boksebakgrunn, mens Mayweather gikk 49 proffkamper i fem forskjellige klasser uten et eneste tap.

- I boksing kommer McGregor til å bli drept. Jeg trodde de skulle kombinere MMA-regler med boksing. Det er jo det dette handler om: Kan en bokser slå en MMA-fyr? McGregor putter den dumme ræva si i en posisjon der han kommer til å bli knocket ut. Han vil ikke ha en sjanse, sier Tyson, ifølge Daily Telegraph.

Conor McGregor trosser imidlertid ekspertene, og har med seg oddstipperne i troen på sensasjonell seier i lørdagens historiske oppgjør mot ubeseirede Floyd Mayweather. Siden kampen ble annonsert i er oddsen på den irske MMA-stjernen blitt halvert.

-Våre oddseksperter klør seg litt i hodet. De satte opprinnelig, og naturlig nok, en skyhøy vinnerodds – mer enn ni ganger pengene – på McGregor. Men store mengder oddstippern bare fortsetter å spille på irsk seier. Dermed senkes oddsen, og nå er den mer enn halvert, til 4,25 ganger pengene. Det betyr 22 prosent sjanse for seier til Conor McGregor, sier PR-manager Steffen Løvholen i Unibet.

Nettavisen i Vegas

MTG har sikret seg rettighetene til boksekampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor.

Oppgjøret blir vist på Viasats betalingsløsning pay-per-view, og tilgangen vil koste 499 kroner.

Mayweather og McGregor går i ringen klokken 06.00 søndag morgen, norsk tid.

Nettavisen er til stede med reporter Martin Busk i Vegas og kommer med fyldige rapporter før og etter kampen.

