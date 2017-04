Sender inn klage etter kontroversiell innveiing

ANNONSE

Anthony Johnson og hans team vil sende inn en klage etter at Daniel Cormier tilsynelatende jukset seg til rett vekt før deres møte på UFC 210 i Buffalo denne helgen.

Cormier veide først inn på 93,5 kilo - en halv kilo over vektkravet i UFCs lett tungvektklasse. Få minutter senere kom han tilbake for å gjøre et nytt forsøk og veide til alles overraskelse inn på 93 kilo.

Hadde en fra før dehydrert og utsultet Cormier maktet å ta av seg enda en halv kilo på to minutter?

Neppe.

Observante seere la merke til måten lett tungvektsmesteren lente seg på håndkleet som ble holdt foran ham da han veide inn i nettoen.

Les også: Arsenal-spiller hånet av egne spillere

37-åringen så ut til å regulere akkurat nok press til å veie inn innenfor kravet.

Cormier vant kampen med en rear naked choke i andre runde, og Johnson varslet etter kampen at han legger opp som MMA-utøver.

- Johnsons rettigheter krenket

Johnsons manager Ali Abdelaziz varsler likevel at de nå vil sende inn en formell klage i løpet av uken.

- Anthonys rettigheter ble krenket. Vi vil gå gjennom de korrekte juridiske kanaler for å ordnet dette. Alle så hva som skjedde. Hvordan tar du av deg en halv kilo på to minutter? sier Abdelaziz til ESPN.

Les også: Rekdal har fått ny jobb

Abdelaziz sier han varslet Cormiers lag og UFC-president Dana White om at den kontroversielle innveiingen ville få konsekvenser, umiddelbart etter det skjedde.

Han ventet imidlertid med å snakke om det offentlig, slik at Johnson kunne fokusere på kampen sin.

- Vi vil ikke ta noe bort fra Cormier. Han vant den kampen. Men Cormier må gi 20 prosent av sin utbetaling til Anthony (standard regler når en fighter ikke klarer vekten). Han hadde to ekstra timer til å klare vekten, og jeg tror han hadde klart det, men slik det skjedde nå, klarte han det ikke, sier Abdelaziz.

En million kroner

Johnsons manager mener folk nå forsøker å la situasjonen forbigå i stillhet, men det kommer han ikke til å tillate.

- Jeg forstår at New York State er ganske ferske når det gjelder regulering av MMA, men de har hatt boksing i lang tid. Alle prøver å feie dette under teppet nå, men det kommer ikke til å skje.

New York State offentliggjør ikke hvor mye utøverne tjener, men basert på Cormiers tidligere utbetalinger i tittelkamper, er det rimelig å anta at den tidligere bryteren innkasserte 600.000 dollar natt til søndag.

Dersom Johnson vinner fram med sin klage og blir tilkjent 20 prosent av Cormiers lønn - må lett tungvektskongen ut med 120.000 dollar eller rundt en million kroner.

Hands on towel lmfao oldest trick in book. Lmfao haha nice playa nice https://t.co/uY4B4RRab1 — phil baroni (@philbaroni) April 7, 2017

Lol any wrestler that knows the tricks to beating the scale can obviously see that DC use the towel to float them lbs. #vetmove #ufc210 https://t.co/XL6NFi0qPD — Corey Anderson UFC (@CoreyA_MMA) April 7, 2017