Skandalescener under russisk MMA-stevne

Brasilianske Diego Brandao forlot buret midt under kampen - da reagerte publikum voldsomt.

Bisarre scener oppsto da den russiske MMA-organisasjonen Fight Nights Global arrangerte stevne i Dagestan mandag kveld.

Hovedkampen mellom Akhmet Aliev og brasilianske Diego Brandao ble avbrutt da sistnevnte hoppet over burveggen og forlot kampen midtveis i andre runde.

Foranledningen var en ulovlig springskalle fra Aliev, mot brystregionen til brasilianeren.

Dommeren gjorde ingen god jobb, da han nølende brøt inn ved å ta tak i armen til Aliev. Når dommeren rører fighterne, betyr det vanligvis at kampen skal avbrytes. Aliev landet i stedet flere slag mot Brandao, uten at dommeren klarte å kontrollere situasjonen.

Brasilianeren, som tidligere har konkurrert i UFC, hvor han blant annet gikk kamp mot Conor McGregor i 2014, svarte med å sparke Aliev - også på ulovlig vis, før han forlot buret.

Dommeren ba Brandao instendig om å bli værende, mens publikum begynte å kaste flasker og andre objekter.

Et drøyt minutt senere returnerte 30-åringen til buret, men da var det for sent - kampen var allerede avbrutt.

Også i en tidligere kamp på samme stevne ble det kontroverser da Rousimar Palhares, mannen Emil Meek slo da han sikret seg billett til UFC i mai i fjor, tapte en dommeravgjørelse mot Sjamil Amirov.

Palhares styrte det meste av kampen, mens Amirov stort sett løp unna, og var i tillegg nær ved å bli klappet ut i siste runde. Likevel var det hjemmefavoritten som stakk av med seieren, takket være dommerne.