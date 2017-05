Slik reagerte UFC på Meek-skaden

ANNONSE

Sent torsdag kveld ble det kjent at Emil Weber Meek er skadet og må trekke seg fra møtet med Nordine Taleb på UFC-stevnet i Stockholm 28. mai.

Meek har pådratt seg en lyskestrekk, som trolig vil holde ham borte i flere måneder.

- Hvor alvorlig er skaden?

- Det er en avrivning eller ruptur i lysken. Det er så alvorlig at jeg må avlyse en match, og det er ganske alvorlig. Jeg vet ikke helt hvor lang tid det kommer til å ta. Det visste ikke fysioterapautene jeg snakket med heller. Noen ganger går det veldig fort, og andre ganger tar det litt lenger tid, men jeg satser på at hvis jeg får roet treningsmengden ned og får ordentlig hjelp av fysioterapauten og starter rehabilitering, så skal jeg komme relativt fort tilbake. Jeg har liksom ikke noe måneder eller uker som mål ennå, men det får man jo vite ganske fort, sier Meek til Nettavisen.

Fikk tilbakemelding fra UFC

Meek varslet UFC om skaden denne uken og fikk kjapt oppmuntrende respons fra matchmaker Sean Shelby, som har tatt over Joe Silvas jobb med å sette opp kampene i de tyngste vektklassene.

- Shelby var bare gira på at jeg skulle bli frisk igjen og ønsket meg en «speedy recovery». Det samme gjelder de andre rundt om i systemet der. De ville at jeg skulle si ifra når jeg er klar igjen, så settes jeg opp til en ny match.

I FOKUS: Emil Meeks popularitet har steget kraftig det siste året. Her blir Meek intervjuet av Nettavisens Martin Busk.

De to neste UFC-stevnene i Europa er i Glasgow 16. juli og i Rotterdam 2. september. Om mulig kamp på et av disse stevnene, sier Meek Følgende:

- Jeg tror juli hadde vært litt tidlig kanskje, men Rotterdam kan være aktuelt.

- Er du fortsatt mest lysten på kamp i Europa?

- For min egen del og for alle de som heier på meg, har jeg veldig lyst til å gå i Europa.

Håpet å riste det av seg

Skaden oppsto under en treningsøkt torsdag i forrige uke, og Meek håpet først at det skulle gå over - det gjorde det ikke.

STERK DEBUT: Emil Meek UFC-debuterte med seier mot Jordan Mein i desember.

- Jeg trodde det skulle gå over. Man er jo vant til å få litt vondt. Jeg håpet at det ikke skulle være noe alvorlig, er vel sannheten. Man lever litt i troa, men så dro jeg til fysioterapauten og fikk behandling, men det hjalp ikke. Jeg prøvde å trene, men det var ikke noe særlig. Det er mye jeg ikke kan gjøre. Jeg kan ikke grapple, jeg kan ikke sparke, jeg kan så vidt bryte. Jeg kan bokse kanskje.

Stockholm-tur blir det likevel. Meek ønsker å takke den norske fansen, som har kjøpt billetter og tatt turen for å se ham i aksjon.

- Jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe for UFC eller om jeg skal være der for gøy. Jeg skal i alle fall være der og hilse på alle som har kommet for å heie på.

