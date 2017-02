Svensson langer ut mot Brækhus

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Temperaturen var høy da Cecilia Brækhus, Klara Svensson og deres respektive lag holdt pressekonferanse i Oslo tidligere denne uken.

Stemningen ble ikke bedre da Cecilia Brækhus dukket opp forsinket og veide inn bak lukkede dører på torsdagens innveiing i Oslo Spektrum.

Svensson med nytt angrep



Klara Svensson, som gjorde sitt ytterste for å komme under huden på Brækhus under pressekonferansen onsdag, var heller ikke spesielt imponert over at Brækhus dukket opp sent til torsdagens innveiing.

- Mange i Norge har et veldig fint og sympatisk bilde av Cecilia Brækhus. Jeg har ikke truffet ett menneske som deler det synet, så jeg er ikke overrasket over hvordan hun oppfører seg, sier Svensson til Nettavisen.

Hun mener de som kjenner Brækhus har et helt annet bilde av den norske boksestjernen.

- Jeg vet ikke hvordan det norske folk har fått dette bildet av henne, men det stemmer ikke overens med det bildet de som har jobbet med henne, har av henne, sier Svensson, som ikke vil utdype kritikken.

SLÅR TILBAKE: Cecilia Brækhus mener bitterhet fra Sauerland-laget er bakgrunnen til de verbale angrepene på henne.

Brækhus på sin side, er klar på at Sauerland-teamet, som står bak Svensson, er svært bitre fordi hun forlot dem for å starte sitt eget selskap.

- Dette er bare Sauerland som er bitre. Det er ikke noe annet enn det. Det er mye følelser involvert, men jeg visste ikke at de var så bitre, sier Brækhus til Nettavisen.

Sikker på seier

Til Nettavisen forteller Cecilia Brækhus at hun ble enda sikrere på å vinne fredagens kamp etter å ha sett Svensson i aksjon på den åpne treningen på Oslo Bokseklubb denne uken.

- Man ser det når noen ikke har den styrken i overkroppen. Hun tenker mye på bevegelse og speed. Da kan jeg slappe litt mer av, for da vet jeg at det knockoutslaget ikke kommer, sier Brækhus.

IKKE BEKYMTRET: Cecilia Brækhus er sikker på at hun slår Klara Svensson.

- Hva tenker du om det, Svensson?

- Jeg synes det er ekstremt useriøst. Jeg synes det bare er en fordel for meg, og jeg tar henne mindre på alvor etter at hun har sagt noe slik. Om det hjelper henne å gå rundt og gå rundt og tro at hun er uslagbar med en høyre som "connecter" med alt og alle, så kommer hun til å få en veldig ubehagelig overraskelse på fredag.

Hansvoll: - Kan ikke la sinne ta overhånd

Thomas Hansvoll mener det kan slå begge veier, at Cecilia Brækhus blir påvirket av den andre sidens drittslenging.

- Hvis det slår riktig vei for Klara og Joey (Gamache, Svenssons trener), kan det innebære at hun faktisk blir litt for ivrig og lar sinne ta litt overhånd. Det er fort gjort å glemme noen småting hvis du baserer boksing på aggresjon i stedet for å holde hodet kaldt. Det har fungtert mange ganger tidligere.

OBSERVERER: Thomas Hansvoll mener Cecilia Brækhus ikke kan la aggresjonen ta ovehånd i møtet med Klara Svensson.

-Norsk Tipping tilbyr 1,03 i odds på Brækhus. Har Svensson egentlig noen sjanse?

- Sjansen er der, den er alltid der når to boksere kommer opp i ringen. Jeg vet at Klara er i sitt livs form. Hun har trent veldig bra, kommer hit for å vinne og er ikke en "over the hill-bokser" som Mathis var. Uansett hva folk sier, var Mathis det. Nå møter Brækhus en sulten bokser på vei opp, som virkelig brenner for disse titlene. Kommer Svensson seg gjennom to-tre runder, kan det bli interesant. Får hun noen smell i starten, blir det vanskelig å komme inn i rytmen som hun ønsker, mener Hansvoll.

