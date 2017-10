Svensson vil ha revansje mot Brækhus

Den svenske bokseren Klara Svensson sikter seg inn mot et revansjeoppgjør i ringen mot Cecilia Brækhus.

I et intervju med den svenske storavisen Expressen bekrefter Svensson at hun også er åpen for et nytt møte med Mikaela Laurén. Laurén, som tapte lørdagens tittelkamp mot Cecilia Brækhus i Stokke, gikk også tapende ut av den siste duellen med Svensson.

I kjølvannet av lørdagens kamp på norsk jord yppet Laurén til ny kamp mot sin svenske boksekollega og hevdet at hun «ønsket å slå skitten ut av henne i ringen».

Svensson sier nå at hun ikke avviser et revansjemøte, men at det i så fall må mye penger til for at hun skal ta den kampen.

– Det må stå mange nuller på det papiret, sier hun til Expressen.

Langt mer lysten er hun på å møte Brækhus. Da de to banket løs på hverandre i Oslo Spektrum i februar, sto Svensson imot den norske boksedronningen i ti runder.

– Jeg er ikke kjempeimponert over Brækhus som bokser. Hun vinner fortsatt kampene sine, men jeg tror det er jeg som kan stoppe henne, sier Svensson.

I tiden som kommer skal hun trene på Cuba. Den siste tiden har samtidig bokseprofilen måtte ta en ufrivillig pause etter at hun pådro seg en øyeskade under innspilling av et TV-program.

(©NTB)

Mest sett siste uken