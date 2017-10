Tror tyske Hammer er den eneste som kan stoppe Brækhus

Mikaela Laurén (41) tror det bare er tyske Christina Hammer som kan ta fra Cecilia Brækhus (36) VM-titlene.

Den svenske 41-åringen fikk et tøft gjensyn med Brækhus i ringen da hun for andre gang i karrieren tapte mot den norske boksestjernen på teknisk knockout i Oslofjord Convention Center lørdag kveld.

Etter kampen er Laurén full av lovord om Brækhus. Svensken er usikker på om det i det hele tatt finnes noen aktive boksere i dag som kan slå Brækhus i hennes vektklasse.

Hammer mot Brækhus?

41-åringen trekker frem den ubeseirede tyskeren Christina Hammer som den eneste hun tror kan sette en stopper for Brækhus seiersrekke.

- Jeg skulle gjerne sett en kamp mellom Cecilia og Hammer, men Hammer er vel redd for at hun skal få juling av Cecilia og derfor våger hun ikke ta kampen, sier Laurén til Nettavisen.

Brækhus fortalte nemlig på pressekonferansen etter lørdagens kamp at 27 år gamle Hammer ikke ønsker å møte henne.

- Vi har snakket med Christina Hammer tidligere, men hun er ikke interessert i å treffe meg. Hun styrer langt unna den, sa Brækhus lørdag kveld.

Etter hva Nettavisen kjenner til, skal Hammer være skeptisk til å møte Brækhus i weltervekt. Den tyske bokseren er i dag verdensmester i mellomvekt og har ikke et ønske om å gå ned i den norske bokserens vektklasse.

Fnyser av mulig motstander



Lørdagens kamp i Stokke mot Laurén kan fort bli det siste på norsk jord på en god stund for Brækhus som jobber med å gå kamper i USA.

Den brasilianske UFC-stjernen Cris Cyborg, den amerikanske OL-vinneren Clarissa Shields og veteranen fra samme land, Layla McCarter, blir alle nevnt som mulige motstandere. Sistnevnte har selv gitt utrykk for at hun ønsker kampen og kan virke som det mest sannsynlige alternativet.

Laurén tror imidlertid at McCarter er sjanseløs mot Brækhus.

- Nei, Gud, nei. Hun har ikke den styrken. Hun er for liten. Er ikke hun også eldre enn meg. Jeg tror ikke hun har det i seg. Jeg tror hun kan gjøre en god fight mot Cecilia fordi hun er såpass rutinert, men jeg tror ikke hun er god nok til å slå Cecilia, sier Laurén til Nettavisen.

- Jeg tror det er vanskelig å slå Cecilia. Hun har kanskje bare to kamper igjen i seg. Hun håper vel på en stor fight mot Cyborg, men den kommer hun til å vinne lett. Hun kommer også til å vinne lett mot McCarter, forteller svensken.

MØTTES I STOKKE: Cecilia Brækhus (svart/rød) og Mikaela Laurén fra Sverige under boksekampen på Oslofjord Convention Center i Stokke under Oslofjord fight night. Brækhus vant.

Brækhus: - Lang prosess



Brækhus legger selv ikke skjul på at hun har store planer for de neste kampene hun skal gå, men ville ikke være særlig konkret etter lørdagens kamp mot Laurén.

- Nå snakker du om store kamper. Hva kan vi vente oss nå?

- Vi har klart å lage ganske bra baluba her i Stokke, men jeg føler at vi må finne på noe morsomt - det har jeg lyst til. Jeg vil ta teamet mitt på noe gøy, sier Brækhus til Nettavisen.

FORNØYD: Cecilia Brækhus under pressekonferansen etter boksekampen mot Mikaela Laurén.

Hun er likevel tydelig på at det å arrangere en boksekamp ikke går av seg selv.

- Det folk i Norge må skjønne er at proffboksing er ikke som ski eller håndball. Vi har ikke terminlister. Nå har jeg vært ute og fisket. Hvem er interessert i kamper. Nå er egentlig alle interessert i kamper. I alle fall etter i kveld, sier Brækhus.

FLP: Morten Andreassen er daglig leder i First Lady Promotion, promoteringsselskapet til bokseren Cecilia Brækhus.

- Det er en prosess å få de som er interesserte, til å sette seg ned og skrive kontrakten. Det er den prosessen som mangler, og det er en stor og lang prosess, for det er mange involverte. Vi kommer ikke til å haste det, for jeg kommer ikke til å gå kamp før i 2018. Jeg har jevnlig kontakt med IMG og K2. Cyborg er jo under kontrakt med UFC, og IMG eier UFC. Der har vi en kjempegod posisjon, og K2 har dialogen ut mot bokseverden. Akkurat nå sitter jeg med fem belter og er ubestridt, forklarer den norske bokseprofilen.

Lyst på USA



Heller ikke daglig leder i First Lady Promotion, Morten Andreassen, er særlig konkret når Nettavisen spør han om Brækhus’ neste motstander.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det jobbes med kamper på amerikansk jord, men i likhet med Brækhus, er Andreassen klar på at det er ting som gjenstår før det blir en realitet. Han er blant annet tydelig på at en kamp på amerikansk jord må skje litt etter Brækhus’ premisser.

- Cecilia er verdensmester. Vi har selvfølgelig lyst til å komme til USA og eie en arena. Det må ikke være en kamp som bare går som undercard på et eller annet stevne. Når det er sagt så er det sikkert ikke uaktuelt å gå et undercard heller, men da må det være i den rette settingen, sier Andreassen til Nettavisen.

