ANNONSE

UFC har de siste månedene diskutert mulighetene for et stevne i København, og forrige uke meldte den polske nettsiden mmanews.pl at datoen 27. mai var spikret for den danske hovedstaden.

Etter det Nettavisen erfarer er det imidlertid nå 95 prosent sjanse for at København droppes, og at Stockholm i stedet blir vertsby samme dato.

Grunnen til at København droppes er ukjent, men mer informasjon om det neste skandinaviske UFC-stevnet er ventet 18. mars - i forbindelse med stevnet i London.

Emil Meek, som vant sin UFC-debut i Toronto før jul vil trolig være høyaktuell for et stevne i Stockholm. Det samme vil trolig lagkamerat Jack Hermansson på Frontline Academy være.

UFC har ikke besøkt Stockholm siden Alexander Gustafsson tapte på knockout mot Anthony Johnson i januar 2015.

Stevnet som planlegges til våren blir det femte UFC-stevnet i Stockholm hvis alt nå går etter planen.