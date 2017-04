UFC-fighter skal ha fått penger for å tape

ANNONSE

Den sørkoreanske UFC-fighteren Tae Hyun Bang er under etterforsking for forsøk på kampfiksing etter sitt møte med Leo Kuntz i Seoul i 2015.

Ifølge sørkoreansk media skal en organisert kriminell gruppe ha satt 1,7 millioner dollar på at Bang skulle tape kampen.

Bang skal selv ha mottatt 87.000 dollar for å tape og satte ifølge MMA Junkie halve beløpet på at motstanderen skulle vinne kampen.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

Enorm oddsendring



I timene før kampen fant sted 28. november 2015, gikk Bang fra å være snau favoritt til å bli klar underdog da pengene strømmet inn på Kuntz-seier.

Kuntz forteller til MMA Junkie at han var i garderoben og forberedte seg til kamp da representanter fra UFC informerte ham om situasjonen.

- Det virket som UFC skjønte at noe ikke stemte. De fortalte meg at det var den største oddsendringen de hadde sett i MMA de siste minuttene før kamp. Jeg fikk beskjed om at hvis en av oss gikk ut der og ikke fightet, kunne vi forberede oss på å bli etterforsket, sier Kuntz.

OOPS: Tae Hyun Bang mottok penger for å tape kampen, men endte opp med å vinne. Det falt ikke i god jord hos de som satte 1,7 millioner dollar på motstanderen.

Ifølge koreanske Younhapnews fikk Bang kalde føtter og ombestemte seg da han fikk samme beskjed fra UFC.

Bang var nær ved å slå ut Kuntz allerede 25 sekunder ut i kampen og vant til slutt på dommeravgjørelse.

Les også: Avgjørelsen plager Deila: - Gjør fortsatt vondt

- Mottok drapstrusler

I ettertid har han mottatt flere drapstrusler fra den koreanske gruppen som satte penger på at han skulle tape kampen, skriver BjPenn.com.

ChoSun.com melder at 34-åringen nå står i fare for å få en streng straff i hjemlandet for brudd på landets «nasjonale sportspromoteringsbestemmelser», samt for å «obstruere virksomhet».

Dette er det første kjente tilfellet av mulig forsøkt kampfiksing i en UFC-kamp, men organisasjonen har foreløpig ikke kommentert saken.

Bang var senest i aksjon mot Nick Hein 3. september i fjor - den kampen tapte sørkoreaneren på poeng. Nettavisen overvar den kampen ringside i Hamburg.

Ifølge The Sports Daily tjente Bang 22,500 dollar på seieren mot Kuntz (10.000 for kampen, 10.000 i seiersbonus og 2.500 i sponsorinntekter fra Reebok.) Kampfikserne tilbød nesten fire ganger mer.