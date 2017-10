Ulovlig Facebook-strømming snøt Brækhus for store summer

Mens Cecilia Brækhus kjempet i ringen, ble kampen delt ulovlig på Facebook.

STOKKE (Nettavisen): Cecilia Brækhus vant oppskriftsmessig på teknisk knockout mot svenske Mikaela Laurén i Oslofjord Convention Center lørdag kveld.

Et ørlite skår i gleden er det nok likevel at det igjen ble lagt ut ulovlige direktevideoer av kampen på Facebook.

Nettavisen kom over Facebook-sendinger som hadde så mye som 622 seere på det meste. Da pay-per-view-prisen var 499 kroner på kampdag, utgjør den ene sendingen alene i overkant av 310.000 kroner i potensielt tapte inntekter.

Da Cecilia Brækhus møtte Klara Svensson i Oslo Spektrum i februar, gikk Viasat aktivt inn for å stoppe de som distribuerte sendingen ulovlig på Facebook.

MANGE SEERE: Én Facebook-bruker hadde 622 seere på sendingen han delte på Facebook lørdag kveld.

Brækhus: - Mange munner å mette

Cecilia Brækhus sier følgende når Nettavisen konfronterer henne med ulovlige Facebook-sendinger etter lørdagens kamp:

- Slutt å streame det! sier Brækhus først og slår i bordet, etterfulgt av den velkjente latteren.

Etter å ha tenkt seg om litt, tar hun en noe mer alvorlig tone.

- Sånn er det i dag, men folk må skjønne at dette er et enormt system. Å arrangere VM-kamper er dyrt. Å arrangere boksekamper kan alle gjøre, men VM-kamper er dyrt, altså. Det koster penger. Du ser hvor mange mennesker som jobber her, da kan du tenke hvor mange som jobber i kulissene for dette. First Lady Promotion har mange, mange ansatte. Det er et gigantisk sirkus. Det dere ser er bare overflaten.

- Så hva tenker du om at noen legger ut dette gratis?

- Det hadde vært rart hvis ingen gjorde det, men igjen; dere må huske på at First Lady Promotion har mange munner å mette. Vi må tjene penger noen steder, altså, og vi må drive dette sirkuset framover.

FLP: Morten Andreassen er daglig leder i First Lady Promotion, promoteringsselskapet til bokseren Cecilia Brækhus.

Brækhus er kjent med at ikke alle er fornøyde med å måtte betale 499 kroner for å se Norges største boksestjerne, men er like klar på at det må til.

- Det er alltid en diskusjon om priser og pay-per-view, men du må huske at vi betaler alt selv. Vi får ingen statlig støtte og betaler antidoping selv. Det er masse, masse penger bare det. Vi betaler fem forskjellige forbund, så det er så enormt, sier Brækhus til Nettavisen.

Andreassen: - Avhengig av pengene

Daglig leder i First Lady Promotion Morten Andreassen mener først og fremst at Viasat må svare på spørsmål om den ulovlige strømmingen. Han er imidlertid like klar som Brækhus på at det er penger de i utgangspunktet er avhengig av.

- Sånn er teknologien i dag. Piratene ligger stort sett et steg foran de andre. Foreløpig er det bare noe vi må leve med, men det koster masse penger å arrangere boksekamp. Det å arrangere en sikker boksekamp er enorme investeringer. De inntektene er med på å finansiere det. Vi er fullstendig avhengig av de inntektene, sier Andreassen til Nettavisen.

MTGs sportssjef Stian Kleppo har ikke besvart Nettavisens henvendelser etter stevnet.

- Kan havne i retten

Medierådgiver Lasse Gimnes mener at live-videoer på Facebook og andre sosiale medier er en enorm utfordring for tv-kringkasterne.

Han sa følgende til Nettavisen tidligere i år:

- Det er et kjempeproblem. MTG/Viasat går glipp av mange premiumpenger, og det er klart at spredning av sendingene på sosiale medier er med på å redusere verdien for rettighetene på sikt, sier han til Nettavisen.

Han mener imidlertid at det er idretten selv som til syvende og sist er den tapende part dersom fenomenet fortsetter å bre seg.

- Først og fremst er det de som eier rettighetene, enten det er et internasjonalt bokseforbund eller andre internasjonale idrettsorganisasjoner, som vil oppleve at verdien på produktet de selger blir mindre, sier Gimnes.

Han tror at praksisen snart vil bli tatt til retten.

- Det er veldig få slike saker som er blitt testet i rettsapparatet, vil jeg tro, for det er en relativt fersk problemstilling. Facebook Live er jo ikke så gammelt. Men jeg vil tro at det snart vil komme en slik sak opp i rettsystemet, og at man da får etablert en rettspraksis. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Hvis ikke kan idretten få en blåmandag fordi det er idretten selv som stort sett eier disse rettighetene, kommenterer Gimnes.

- Medieselskaper vil ikke være interessert i å betale like mye som før hvis dette blir et anarki der alle sitter i sofaen og filmer. Dette er rett og slett en trussel for idretten, mener han.

