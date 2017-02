Viasat måtte stoppe ulovlig bruk av pay-per-view

ANNONSE

OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Viasat kuttet gratissendingen og gikk over til betal-TV sekunder før kampen mellom Cecilia Brækhus og Klara Svensson startet i Oslo Spektrum fredag.

Det førte til et meget godt salg av pay-per-view-billetter, som kunne kjøpes for 299 kroner. For de med sportsabonnement på Viaplay fra før kostet hovedkampen 199 kroner.

- Vi er strålende fornøyd med salget av pay-per-view, opplyser Viaplays pressesjef i Viaplay Norge, Fredrik Olimb overfor Nettavisen.

Ulovlig videredistribusjon

Det var imidlertid ikke alle som fulgte retningslinjene som følger med kjøp av en pay-per-view-hendelse.

Flere kjøpere opprettet live-sendinger på Facebook og videredistribuerte hovedkampen til flere tusen seere i sosiale medier.

Nettavisen vet at Viaplay aktivt gikk inn for å stoppe flere av livesendingene, ved å sende ut meldinger med en vennlig oppfordring om å avsutte den ulovlige virksomheten.

@jespermathisen Hvis Viasat forfølger dette, så har de en meget god sak. De kan plukke 1 person,og kjøre hardt.Jeg hadde aldri tatt sjansen — Erik Hanøy (@Haneye) February 24, 2017

Flere på min Facebook som gjør som dette nå.Sender direkte,og filmer sin egen TV slik at folk slipper å betale selv.Hva er konsekvensene? pic.twitter.com/iSgsquGWiD — Jesper Mathisen (@jespermathisen) February 24, 2017

- Idretten blir taperne

Medierådgiver Lasse Gimnes mener at live-videoer på Facebook og andre sosiale medier er en enorm utfordring for tv-kringkasterne.

- Det er et kjempeproblem. MTG/Viasat går glipp av mange premiumpenger, og det er klart at spredning av sendingene på sosiale medier er med på å redusere verdien for rettighetene på sikt, sier han til Nettavisen.

Han mener imidlertid at det er idretten selv som til syvende og sist er den tapende part dersom fenomenet fortsetter å bre seg.

- Først og fremst er det de som eier rettighetene, enten det er et internasjonalt bokseforbund eller andre internasjonale idrettsorganisasjoner, som vil oppleve at verdien på produktet de selger blir mindre, sier Gimnes.

- En trussel for idretten

Han tror at praksisen snart vil bli tatt til retten.

MEDIERÅDGIVER: Lasse Gimnes.

- Det er veldig få slike saker som er blitt testet i rettsapparatet, vil jeg tro, for det er en relativt fersk problemstilling. Facebook Live er jo ikke så gammelt. Men jeg vil tro at det snart vil komme en slik sak opp i rettsystemet, og at man da får etablert en rettspraksis. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Hvis ikke kan idretten få en blåmandag fordi det er idretten selv som stort sett eier disse rettighetene, kommenterer Gimnes.

- Medieselskaper vil ikke være interessert i å betale like mye som før hvis dette blir et anarki der alle sitter i sofaen og filmer. Dette er rett og slett en trussel for idretten, mener han.

Brækhus: - Vil ikke kommentere det nå

Også personer som sendte ut live-video av kampen i sin helhet inne i arenaen ble stoppet eller forsøkt stoppet av Viasat-ansatte.

Sportssjef i MTG, Stian Kleppo, sier klart nei til å kommentere den ulovlige bruken av livestreamen.

Cecilia Brækhus hadde, naturlig nok, ikke fått med seg at flere tusen gratispassasjerer hadde fulgt kampen hennes.

- Å? Nei, jeg tror ikke jeg vil kommentere det akkurat her og nå, sa Brækhus til Nettavisen etter kampslutt.

Det er foreløpig ukjent om MTG kommer til å ta saken videre.