Woodley forsvarte tittelen mot «Wonderboy»

I en svært avventende og taktisk kamp forsvarte Tyrone Woodley sin weltervekt-tittel i omkampen mot Stephen «Wonderboy» Thompson natt til søndag.

To av dommerne ga Woodley seieren 48-47, mens den tredje dommeren hadde kampen uavgjort 47-47.

Fakta: Tittelholdere i UFC

Tungvekt: Stipe Miocic (USA)

Lett Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Mellomvekt: Michael Bisping (ENG)

Weltervekt: Tyron Woodley (USA)

Lettvekt: Conor McGregor (IRL)

Fjærvekt: José Aldo (BRA)

Bantamvekt: Cody Garbrandt (USA)

Fluevekt: Demitrious Johnson (USA)



Fjærvekt, kvinner: Germaine de Randamie (NED)

Bantamvekt, kvinner: Amanda Nunes (BRA)

Stråvekt, kvinner: Joanna Jędrzejczyk (POL)

- En sjakk-kamp

Woodley sikret en nedtakning i tredje runde og var også nær ved å avslutte kampen helt på slutten av siste runde, da han landet en solid høyre mot Thompson, som gikk i kanvasen.

Utfordreren overlevde imidlertid stormen av slag, og kampen gikk tiden ut. Publikum i T-Mobile Arena i Las Vegas var ikke spesielt imponert og pep gjennom store deler av kampen, som foregikk i et langt roligere tempo enn det første møtet mellom de to før jul.

- Jeg var ekstremt nervøs. Stephen gjorde en mye bedre jobb med å benytte avstanden og gjorde det veldig vanskelig for meg å komme inn tett på. I siste runde gikk jeg inn for å avslutte og burde kanskje ha gjort det i flere runder. Det var en god kamp, jeg vet at det var jevnt, så jeg prøvde å sørge for at beltet ble hjemme, sa Woodley rett etter kampen.

- Var det noe som overrasket deg i kampen?

- Ingenting var overraskende. Han har snakket om at han har lagt på seg vekt, og han holdt seg på utsiden. Det er lurt for ham å gjøre det. Det er en sjakk-kamp. Det er de to beste i verden, og det er vanskelig for meg å bare storme framover. Jeg måtte spise noen harde treffere da jeg prøvde å komme inn nærmere, og det gjorde meg litt forsiktig.

Tidligere weltervekter, nå kommentator og ekspert, Dan Hardy gikk hardt ut mot Woodley under og etter lørdagens tittelforsvar i Las Vegas.

Hardy mener kampen var den verste tittelkampen han har sett i vektklassen noen gang.

Woodley is embarrassing himself. #UFC209 — Dan Hardy (@danhardymma) March 5, 2017

Even if he wins by spectacular knockout, it's too late to save this performance. #UFC209 — Dan Hardy (@danhardymma) March 5, 2017

I don't think a takedown, a few punches to the stomach, and 20 seconds of flurrying at the end is enough. Too much backpedaling. #UFC209 — Dan Hardy (@danhardymma) March 5, 2017

Worst welterweight title fight I've ever seen. Woodley owes the fans better performances. #UFC209 — Dan Hardy (@danhardymma) March 5, 2017

I bet @GeorgesStPierre is laughing his ass off right now. He could be a two weight champion in two fights and then retire again. #UFC209 — Dan Hardy (@danhardymma) March 5, 2017





Svensk opptur

I stevnets nest siste kamp tok svenske David Teymur en overraskende seier mot Lando Vanatta i UFCs lettvektklasse.

Alle dommerne ga Teymur samtlige runder etter at den fartsfylte kampen gikk tiden ut.

Kampen ble kåret til stevnets beste, og begge fighterne kunne dermed inkassere 50.000 dollar i bonus.

Tidligere lett tungvekts-mester Rashad Evans debuterte i mellomvekt, men måtte se seg slått av australske Daniel Kelly, som sikret seg seieren gjennom en delt dommeravgjørelse.

I hovedkortets første kamp vant Alistair Overeem på knockout mot Mark Hunt. Nederlenderen landet en albue, etterfulgt av to knær, som sendte veteranen hodestups i kanvasen.

KNOCKOUT: Alistair Overeem etter knockoutseieren mot Mark Hunt.

UFC annonserte også natt til søndag at Demetrious Johnson forvarer sin fluevekt-tittel mot Wilson Reis i Kansas 15. april.

På samme stevne møtes mellomvekterne Ronaldo "Jacare" Souza og Robert Whittaker.