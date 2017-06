Kane blir England-kaptein mot Skottland

ANNONSE

Tottenham-spissen Harry Kane får kapteinsbindet når England møter Skottland i Glasgow i VM-kvalifiseringen lørdag, bekrefter landslagssjef Gareth Southgate.

Med Wayne Rooney ute i landslagskulda har England for øyeblikket ingen fast kaptein, men mot Skottland har Southgate gitt ansvaret til 23 år gamle Kane.

- Harry Kane vil lede laget i morgen, sa Southgate til reportere på Hampden Park fredag.

- Jeg har fordelt lederansvaret rundt om og det har vært viktig for oss som lag. Folk sier at vi mangler ledere. Det synes ikke jeg. Harry er en av flere som jeg kunne gitt ansvaret til. Noen andre har allerede gjort det, og jeg ville gi ham en boost før morgendagens kamp, fortsatte landslagssjefen.

Første med ny sjef

Kane vil spille sin første landskamp under Southgate, etter å ha mistet Englands seks siste kamper med forskjellige skader.

I et intervju tidligere denne uken mente Kane at det ikke var for tidlig å gi ham kapteinsbindet.

- Jeg personlig synes ikke det. Jeg har vært kaptein for Spurs et par ganger. Du har på deg bindet og hever deg for å være kaptein. Det er en fantastisk ting, men på dette laget burde det være flere enn bare én leder der ute, sa Tottenham-spissen, som ble toppscorer i Premier League denne sesongen.

Barndomsdrøm

- Alle spillere vokser opp og drømmer om å være kaptein for England en dag, og jeg er ikke noe annerledes, la han til.

På spørsmål om hvordan Kane reagerte da han fikk nyheten, svarte Englands landslagssjef følgende:

- Han ble veldig glad. Det er en stor ære for enhver spiller og hans familie.

England topper VM-kvalifiseringsgruppe F, fire poeng foran andreplasserte Slovakia og seks poeng foran Skottland på fjerdeplass.

Liverpool-back Nathaniel Clyne og Leicester-spiss Jamie Vardy har begge trukket seg fra England-troppen på grunn av skader.

