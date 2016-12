Kane endte måltørken da Tottenham vant

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 1-4

Tottenham snudde kampen fra 0-1 til 4-1 da de slo Southampton på St. Mary's onsdag. Scoringer av Harry Kane, Dele Alli (2) og Heung-min Son gav Mauricio Pochettinos menn alle de tre poegene.

Southampton tok ledelsen ved Virgil van Dijk allerede etter ett minutt av kampen, men Claude Puels menn raknet sakte, men sikkert utover i kampen.

Tidlig i den andre omgangen ble Nathan Redmond utvist etter å ha revet Dele Alli over ende. Harry Kane, som hadde endt sin måltørke tidligere i kampen, blåste straffesparket himmelhøyt over mål.

PENALTY MISSED!



Remember David Beckham's penalty v Portugal in Euro 2004?



Harry Kane just did a very good impression of it.#SOUTOT