Kane senket Dortmund og sikret Tottenham seieren

Dortmund snytt for scoring.

TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND 3-1

Se høydepunktene fra Tottenhams nedsabling av Dortmund i videovinduet over.

Det ble en perfekt start på Champions League 2017/2018 for Tottenham. Med 3-1 hjemme mot Borussia Dortmund har Mauricio Pochettinos menn lagt et godt grunnlag for videre avansement fra gruppe H.

Etter 15 minutter spilt hadde Heung-min Son og Harry Kane funnet veien til nettet for Tottenham, mens Andrej Jarmolenko hadde stått for et kunstmål for gjestene.

- Hvor skal det her ende? Det er helt gale-matias, utbrøt Viasport-kommentator Roar Stokke fra Wembley. Selv om lagene hadde flere sjanser til å finne nettmaskene, skulle Kanes 3-1-mål i andre omgang bli kampens siste.

Dortmund har likevel grunn til å føle seg snytt. Pierre-Emerick Aubameyang hamret nemlig ballen i mål på nydelig vis i det 60. minutt, men linjedommeren avvinket for offside.

En nærmere kikk på situasjonen viste at Dortmund-spissen ikke var i nærheten av å være på gal side, og at tyskerne burde fått 2-2-målet godkjent.

Seieren for Tottenham betyr likevel at de tar andreplassen i gruppe H. I den andre kampen vant Real Madrid 3-0 over APOEL og Ghayas Zahid, og leder dermed gruppa.

Tl tross for Kanes dobbel var det en annen spiller som imponerte Pochettino mest.

- Det var en fantastisk kamp av Heung-min Son. Han scoret et fint mål og hjalp laget med å oppnå et godt resultat. Jeg er veldig fornøyd med ham, men også med hele laget, sa Mauricio Pochettino til UEFA etter kampen.

Målshow



Det skulle ikke ta lang tid før man hørte det første nettsuset på Wembley. Allerede etter fire minutter sendte Christian Eriksen en herlig stikker igjennom til Heung-min Son som utnyttet Dortmunds høyre angrepslinje.

Sør-koreaneren gjorde ingen feil da han hamret ball opp i Roman Bürkis nærmeste hjørne, og sikret hjemmelaget en drømmestart på denne Champions League-sesongen.

Jubelen skulle dog bli kortvarig, for etter elleve minutter kombinerte Shinji Kagawa og Andrej Jarmolenko nydelig før sistnevnte avslutet fra like utenfor boksen.

Ballen fikk en helt vanvittig skru, og satter Hugo Lloris ute av spill. Et absolutt kunstmål av den ukrainske angriperen gjorde at det stod 1-1.

Men Spurs var ikke ferdige med å finne veien til mål i denne omgangen. Etter å ha vunnet en duell mot Nuri Sahin spurtet Harry Kane og Tottenham i angrep.

Det virket nesten litt som deja vu da Kane, slik som Son tidligere i kampen, dunket ballen forbi Bürki ved hans nærmeste stolpe. De hvitkledde fra London kunne på ny juble for ledelse.

Dortmund styrte mye av banespillet, men Tottenhams trebackslinje var vanskelig å bryte ned. Christian Pulisic spilte en herlig ball inn til Pierre-Emerick Aubameyang etter halvtimen spilt, men Jan Vertonghens lange tå stoppet den gabonesiske spissen fra å finne mål.

Fem minutter senere var duoen på farten igjen, men denne gangen var det Pulisic som ikke var kjapp nok. Aubameyangs pasning var god, men hans amerikanske lagkamerat rakk ikke frem i tide.

Dermed kunne Tottenham og trener Mauricio Pochettino smile bredest inn til pause. Spurs ledet 2-1 etter de første 45 minuttene på Wembley.

- Så feil som det kan få blitt



Dortmund suste i gang på i andre omgang i jakten på 2-2-scoringen, og Aubameyang dunket ballen i mpål etter 57 minutter. Dessverre for de gulkledde ble han avvinket for offside.

Reprisene viste dog at Aubameyang var klart onside i det ballen gikk. Dermed var Dortmund snytt for en scoring på Wembley.

- Det er så feil som det kan få blitt. Fryktelig avgjørelse av assistentdommer, en grusom avgjørelse, sa Viasport-kommentator Roar Stokke om avgjørelsen.

Etter timen spilt skulle Kane gjøre vondt verre for Dortmund. Eriksen fant superspissen med en herlig pasning, og fra kanten av boksen hamret han inn 3-1 for vertene på Wembley.

Tottenham viste at de hadde matchvinnere i begge ender da Hugo Lloris var kjapt nede og avverget en kjempesjanse for Aubameyang. En corner ble stusset videre til lengste stolpe, kun en vanvittig redning av Tottenham-kapteinen stoppet Dortmund fra reduseringsmålet.

Dortmund gjorde det de kunne for å redusere i kampen, men det ville seg ikke for Peter Bosz' menn denne kvelden. De vil likevel ha grunn til å føle seg snytt for 2-2-målet, som kanskje kunne endret kampbildet.

Et skår i gleden for Tottenham var at Jan Vertonghen ble utvist på overtid for å svinge en arm i ansiktet på Mario Götze. Likevel kan Tottenham glise bredest etter en overbevisende 3-1-seier over Borussia Dortmund.

