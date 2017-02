Kanes straffe ordnet Tottenham-seier

ANNONSE

TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH 1-0

Tottenham viste stor angrepsvilje, men det måtte et straffespark fra stjernespiss Harry Kane til for å sikre 1-0-seieren mot Middlesbrough på White Hart Lane.

Hjemmelaget hadde flere sjanser til å både doble og triple ledelsen sin, men en patent Víctor Valdés, som vel som et sløsende Tottenham-angrep, gjorde at det kun ble med den ene scoringen.

Heung-min Son ble felt inne i Middlesbrough-boksen i den andre omgangen, og Kane feilet ikke fra straffemerket. Dermed befestet Tottenham sin posisjon blant topp fire i Premier League.

Kane står nå med ni mål på åtte hjemmekamper i Premier League, og Kanes evne til å være klinisk fra straffemerket imponerte TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

- Det er helt nydelig å se et skikkelig tilløp, for det er det ikke ofte man ser. Folk gjør seg til, men Kane gjør bare jobben sin, han vet akkurat hva han skal gjøre. Selv om Valdés går riktig vei så tror jeg ikke han stopper den, sa Stamsø Møller i TV 2-studioet.

Det var kanskje ikke Tottenhams fremste kamp, men TV 2-ekspert Brede Hangeland var imponert over de hvitkledde.

- Når du er så stor favoritt er dette mer lettelse enn glede over å ha vunnet kampen. Man har jo forventet at de skulle få tre poeng, og da kan de være fornøyde med seg selv, sa Hangeland i TV 2-studioet.

Mauricio Pochettinos menn ligger etter dagens resultater på andreplass i Premier League med tre poeng ned til erkerival Arsenal, som tapte 3-1 for Chelsea lørdag.

Middlesbrough, på sin side, blir værende på delt 17. plass, sammen med Swansea og Leicester. Aitor Karankas menn kan likevel vise til bedre målforskjell enn de to andre lagene.

Tempo



Det var et tyedlig angrepsvillig Tottenham som tok banen på White Hart Lane mot Middlesbrough, og allerede fra start suste de hvitkledde i gang på offensiven.

Etter seks minutter ble Heung-min Son herlig spilt igjennom av Dele Alli. Sør-koreanerens avslutning var ikke all verden og Middlesbrough-keeper Víctor Valdés var kjapt nede og avverget.

Alli var frempå kun et par minutter senere da Christian Eriksen spilte engelskmannen mesterlig igjennom. På ny var Valdés tidlig ute og fikk presset Alli nok til at skuddet kun traff nettveggen.

Middlesbrough satset i stor grad på kontringer ved lynhurtige Adama Traoré, men det skulle vise seg å bli rensket unna i stor grad av hjemmelaget.

Harry Kane var i stor grad usynelig i starten av den første omgangen, og løp i offside ved et par anledninger. Likevel passet Tottenhams superstjernen å introdusere seg i god tid før pausen.

For like etter halvtimen spilt fant Kane en flekke med rom like utenfor Valdés' mål. Med pannebrasken fikk han god dreis på headingen, men fikk ikke presset den ned. Dermed fløy den godt over Valdés' mål.

Det skulle ikke bli noen scoringer i den første omgangen, men Tottenham virket å være mest på hugget i de første 45 minuttene.

Nådeløse Kane



Det skulle de bevise allerede etter seks minutter i den andre omgangen da Eriksen fikk presset sitt skudd mot mål. På ny viste Valdés hvorfor han i mange år voktet buret for storlaget Barcelona.

Etter 57 minutter kunne Valdés lite gjøre da Bernardo la Son i bakken inne i egen boks. Dommer Mark Clattenburg var ikke i tvil og pekte på straffemerket.

Denne gangen var Kane nådeløs og sendte den spanske VM-vinneren i feil hjørne. Dermed ledet Tottenham 1-0 etter 58 minutter spilt på White Hart Lane.

Det kunne blitt mer kun minuttet etter da Kane tok rollen som servitør og fikk spilt Eriksen opp. På ny smalt det fra dansken, men Valdés var igjen parat i Boro-målet.

Tottenham jaget på for å få inn den andre og avgjørende scoringen, men slet veldig med å bryte ned forsvarsmuren til Middlesbrough på ny. I tillegg var Mauricio Pochettinos menn uryddige i angrepsspillet.

I det 78. minutt kom Alli, Eriksen og Kane i angrep med en masse fart, men en dårlig avgjørelse fra sistnevnte, så vel som en misforståelse mellom Alli og Eriksen, gjorde at det hele rant litt ut i sanden for Tottenham.

Mot slutten av scoringen prøvde Middlesbrough seg på en liten offensiv, og i det 86. minutt kunne Álvaro Negredo ha gjort et av årets mål i Premier League da han saksesparket fra kanten av boksen etter innlegg fra Fabio.

Forsøket var likevel aldri godt nok til å true Tottenham-keeper Hugo Lloris som hadde en forholdsvis kjedelig dag på jobben mellom Tottenham-stengene.

Han skulle likevel, sammen med resten av White Hart Lane, ha hjertet i halsen dypt inne i overtiden da Negredo fikk spilt inn Maarten de Roon alene mot Lloris. Nederlenderen burde ha scoret og gitt Middlesbrough ett poeng, men avslutningen suste utenfor.

Kanes straffescoring skulle vise seg å bli tungen på vektskåøen for Tottenham som vant 1-0 over Middlesbrough lørdag kveld.