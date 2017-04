Kaptein Kompany og City slo Southampton

ANNONSE

SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY 0-3

Manchester City måtte slite, men ved hjelp av Vincent Kompany, Leroy Sané og Sergio Agüero kunne de himmelblå fra Manchester innkassere tre nye poeng i Premier League.

Etter en førsteomgang der begge lag virkelig strevde med å komme til gode målsjanser viste Kompany seg som den stolte kaptein han er. I det 55. minutt stanget han inn vinnermålet.

Forøvrig var dette Kompany's første mål i Premier League på 608 dager. Da scoret kapteinen mot Chelsea, på hjemmebane, i 2015.

608 days. Vincent Kompany has scored his first goal since August 16th, 2015. A long time ago. #mcfc pic.twitter.com/Z4bwd2K5RH — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) April 15, 2017

Southampton måtte ta større sjanser, hvilket åpnet opp for et nådeløst City-angrep. Sané og Agüero fikk æren av å avslutte ballet, og sikret Pep Guardiola en viktig seier.

De tre poengene betyr nemlig at Manchester City nå klatrer opp på tredjeplass i Premier League, ett poeng foran Liverpool.

Southampton, på deres side, blir værende på 9. plass etter dagens tap. De ligger på lik poengsum som Watford, men med bedre målforskjell enn «The Hornets».

Seigt



Første omgang på St Mary's var ingen høydare, men likevel var det gjestene fra Manchester som tok styringen. Anført av Sergio Agüero lå det tidlig an til at de himmelblå skulle ta føringen.

Tre halvsjanser fra likevel alt de fikk til innledningsvis, og selv med en scoringskåt Agüero på topp så holdt Southampton stand. Hjemmelaget lå nemlig godt kompakt bakover, og suste i vei på kontringer når sjansen bød seg.

Det gjorde den i det 15. minutt da Nathan Redmond og Manolo Gabbiadini jaget nedover Citys høyrekant. Sistnevnte spilte ut til Dusan Tadic på enden av boksen, men serberens avslutning suste godt over målet til Claudio Bravo.

Det var to lag som i stor grad utlignet hverandre i banespillet. City med sitt pasningspill, og Southampton med sine kjappe kontringer skapte en spennende batalje, men tilbød ikke de største resultatene.

Likevel burde nok Manchester City ha tatt ledelsen i det 36. minutt da Agüero vippet ballen til en Silva på løp inn mot den bakerste stolpen.

Den spanske landslagsspilleren hadde en tilsynelatende enkel oppgave med å hamre Pep Guardiolas menn i føringen, men fant kun nettveggen til Fraser Forster.

Omgangens mest kontroversielle situasjon skjedde like etter da Southampton-keeper Forster så ut til å rive Leroy Sané i bakken inne i egen boks. Reprisene viste likevel at Forster fikk en hånd på ballen, og dommer gjorde rett i å ikke blåse straffe.

Det var nok mange City-supportere som holdt pusten da Sergio Agüero ble liggende like før pause. Argentineren ble tråkket på ankelen, og ble liggende. Han karret seg omsider opp, men det gjenstod å se om han ble klar til den andre omgangen.

Kaptein Kompany



Agüero var klar for andre omgangen, men det var likevel ikke han som skulle vise seg å utgjøre forskjellen for de blåkledde fra Manchester. Det var nemlig en annen skadeplaget City-mann som presenterte seg.

For i det 55. minutt ruvet kaptein Vincent Kompany høyere enn alle på en corner og stanget Manchester City i føringen. En herlig scoring av 31-åringen.

I det 63. minutt burde nok City ha doblet ledelsen da Kevin de Bruynes utsøkte innlegg fant Agüero inne i boksen. Argentineren fikk sitt forsøk avverget av Forster, som i tilleg krasjet inn i Agüero.

Ballen landet hos David Silva som burde klart å legge ballen i det åpne målet. Likevel ble hans forsøk blokkert ut, og det hele endte med utspark for Forster.

Maya Yoshida hadde muligheten til å utligne for Southampton i det 73. minutt da han fikk stå helt alene på bakerste stolpe. Tadic' innlegg var godt, men Claudio Bravo gjorde en god jobb da han stoppet japanerens heading.

Målene renner inn



Utover i kampen måtte Southampton ta større sjanser, og det åpnet opp rom for City. I det 75. minutt kombinerte Silva, Sané og De Bruyne nydelig.

De to sistnevnte suste mot mål, med Cédric hakk i hæl, men portugiseren kunne lite gjøre. De Bruyne serverte Sané som hadde en enkel oppgave med å bredside inn Citys andre scoring.

Det er aldri et målkalas for City før Sergio Agüero har funnet veien til nettmaskene. Og i det 80. minutt skulle argentineren vise at også han ville være med på dansen.

For igjen var De Bruyne servitør og hans innlegg på bakerste stolpe ble lekkert stanget i mål av 28-åringen.

Southampton gjorde et forsøk på redusering, men tempoet i kampen senket seg betraktelig etter den tredje scoringen. Dermed kunne City og Pep Guardiola innkassere tre viktige poeng, og ligger nå på tredjeplass i Premier League.