Kåre Ingebrigtsen tror ikke alle i Norge unner RBK suksess i Europa

Rosenborg-treneren med oppgitt sukk etter trøndernes bragd mot Ajax.

LERKENDAL (Nettavisen): - Fotball blir fort historie, men det har vært så vanvittig få som har trodd på oss. Ingen, stort sett, i Fotball-Norge. Jeg tror det sitter noen rundt i Norge og er skuffa over at vi har kommet oss videre, sier Ingebrigtsen etter kampen.

Rosenborg sjokkerte Fotball-Europa ved å sende stormakten Ajax ut av kvalifiseringen til Europa League-gruppespillet. Sist sesong kom ned nederlandske giganten hele veien til finalen, der de tapte 2-0 for Manchester United.

Med 3-2 på Lerkendal, og 4-2 sammenlagt,er trønderne klare for gruppespillet. Der møter de blant annet spanske Real Sociedad og russiske Zenit. Likevel er RBK-trener Kåre Ingebrigtsen usikker på om alle i Norge er like glade for deres triumf.

Kritikk



Den siste tiden er det flere som har vært kritiske til Rosenborgs makt i norsk fotball. Spesielt kjøpene av Anders Trondsen fra tittelutfordrer Sarpsborg 08, og Samuel Adegbenro fra Viking, har blitt kritisert.

- 15 millioner er jo aldri billig, det er det jo ikke, sa Ingebrigtsen etter kampen da han ble spurt om Adegbenros overgangssum nå i etterkant kan virke billig for trønderne.

Ingebrigtsen oppsummerer torsdagens seier, der nettopp Adegbenro ble den store helten, som det absolutt største han har opplevd både som spiller og trener.

- Vi har trodd på det, vi har sett at vi har nærma oss mer og mer. Jeg tror dette er veldig bra for norsk fotball, og tenker ikke slik som andre. Dette viser frem norsk fotball, og viser at vi ikke er så langt unna, sier Ingebrigtsen.

Perspektiv



Han fremhever Odds prestasjoner mot kroatiske Dinamo Zagreb som bevis på at det bor mye i de norske klubblagene. Han tror også det er flere lag som har potensiale til å ta steget ut i Europa.

Men selv om Rosenborg har tuktet europeiske stormakter tidligere, så er han forsiktig med å sette seg for hårete mål denne sesongen.

- Det skal nok litt for at vi vinner Europa League. Men vi har vist med Celtic og Ajax at vi kan hamle med de beste av de beste. Det er et godt utgangspunkt. Jeg synes vi er bedre forberedt nå enn i 2015. Nå er vi flere med både mer og bedre erfaring, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg ble, som nevnt, trukket i gruppe med Zenit St. Petersburg fra Russland og Real Sociedad fra Spania. Det siste laget i gruppen ble makedonske FK Vardar.

Der flere kanskje hadde ventet seg en fest, har RBK-treneren helt andre planer for hvordan han skal nyte seieren.

- Jeg skal hjem for jeg må opp tidlig og male dukkestua til datteren min. Hun har ikke fått med seg at vi har møtt Ajax.