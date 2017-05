ANNONSE

En dopingprøve fra 14. oktober 2015 viser spor av stoffet. Det kom fram fra Antidoping Norge og Nils Kjær i torsdagens høring.

Meldonium kom på forbudslisten først 1. januar i fjor.

Kasirye har tidligere hevdet at hun fikk meldonium for første gang på et sykehus i Uganda rundt nyttår 2016. Dette var for å bli behandlet for malaria.

Kasirye testet positivt på det forbudte stoffet 25. januar i fjor. Dopingprøven ble avlagt utenfor konkurranse.

Hun mener dermed hun hadde krav på medisinsk fritak.

