Kevin Gameiro senket Sporting Gijón

SPORTING GIJÓN - ATLÉTICO MADRID 1-4

Atlético Madrid så lenge ut til å slite i bortekampen mot Sporting Gijón. Det ville ikke Kevin Gameiro ha noe av, og satte like gjerne tre mål på fem minutter.

Han kom litt etter timen spilt, og brukte tjue minutte rpå å gjøre seg bemerket i kampen. Men når han først var i gang, var det lite som kunne stoppe den franske superspissen.

- Jeg er veldig fornøyd, og det var en god kamp der jeg scoret tre mål. De målene dedikerer jeg til min bestemor som gikk bort tidligere denne uken, jeg tenker mye på henne, sa Gameiro til spansk presse etter kampen.

Den første scocringen kommer etter det 80. minutt, før den neste kom minutter etter. I det 85. minutter fullførte han like gjerne hattricket etter at Yannick Ferreira-Carrasco og Sergio Álvarez hadde scoret de to første målene i kampen.

Atlético Madrid blir værende på fjerdeplass i La Liga, poenget bak Sevilla på tredjeplass. Sporting Gijóns tilværelse på nedrykksplass fortsetter minst én uke til.

Kjempepress



Atlético Madrid slet virkelig med å komme til de store sjansene i den første omgangen, og det var hjemmelaget på El Molinón som virkelig kjørte showet.

Anført av store, sterke Lacina Traoré gjorde de livet ekstra surt for Stefan Savic og resten at Atlético Madrid-forsvaret. Likevel klarte bortelaget å holde smultringen inn mot pause.

Selv om Sporting Gijón opparbeidet seg et kjempepress mot Atlético Madrids mål, må nok den største sjansen sies å ha falt til bortelaget. Ángel Correa fikk nemlig stå mutters alene midtveis i den første omgangen.

Ballen falt ned til den argentinske angriperen som burde ha fått vridd skuddet sitt på mål. Dessverre måtte han og Diego Simeone holde seg til hodet i det ballen smøg seg utenfor den lengste stolpen.

Skulle den første omgangen skuffe, så brukte ikke lagene spesielt lang tid på å gjøre de neste 45 minuttene uhyre mer spennende. For allerede etter 10 sekunder var Atlético Madrid i gang.

Gabis lange ball fant Fernando Torres. Han fikk forlenget ballen videre til Yannick Ferreira-Carrasco i full galopp mot Gijón-målet. Iván Cuellar fikk avverget det første skuddet, men belgieren fortsatte på og hamret ballen i mål.

Atlético Madrid hadde dermed tatt ledelsen kun sekunder inn i den andre omgangen. Likevel skulle gleden vise seg å bli kortvarig for Champions League-finalistene sist mai.

For kun to minutter etter var det Sergio Álvarez' tur til å finne både et hav av tid og rom etter at Burgui fant ham med en herlig ball. Denne gangen kunne Migual Ángel Moyá i Atleti-buret lite gjøre.

Gameiro-trippel



Det samme Gijón-trykket som preget førsteomgangen ble gjeninnført og kun Moyá stoppet Álvarez fra å bli tomålsscorer med en herlig heading kun to minutter etter scoringen.

Atlético Madrid så, for en gangs skyld, ut til å ikke henge med på Gijóns vanvittige energinivå og slet med å henge med når hjemmelaget gikk til angrep.

Likevel er det gjerne sånn at Atlético Madrid finner en vei i velinga, og med en goalgetter som Kevin Gameiro å kaste innpå så har man alltid en mulighet.

I det 80. minutt skulle franskmannen vise hvorfor han regnes som en av La Ligas beste spisser da han lurte offsidefella, og ble herlig frispilt av landsmann Antoine Griezmann. Alene med keeper gjorde han ingen feil.

Og det skulle bli mer fra Gameiro, for kun minuttet etter vant Thomas Partey ballen høyt i banen, og Gameiro kunne suse alene mot mål. Igjen var Gameiro alene igjennom og 80 sekunder senere stod det 3-1

Det skulle bli langt mer. For i det 84. minutt var Gameiro igjennom på ny etter herlig frispilling av Antoine Griezmann. Etter å ha lurt forsvarslinja igjen hamret han inn sitt tredje mål på fem minutter.

Sporting Gijón hadde ingenting å svare med, og Kevin Gameiro hadde nesten egenhendig sikret Atlético Madrid tre livsviktige poeng i La Liga denne lørdagsettermiddagen.