Kilde fikk gullet etter to sølv

Etter 2.-plass i de to første rennene var hundredelene på Aleksander Aamodt Kildes side da han vant NM-gull i utfor fredag.

Kilde kjørte inn til en tidlig bestetid som viste seg å stå seg mot alle angrep. Nærmest var torsdagens super-G-vinner Stian Saugestad, som ble slått med 0,10 sekund og måtte nøye seg med sølv.

- I dag hadde jeg veldig lyst på gullet. Jeg staket ut det jeg klarte og traff ganske bra hele veien. Det ble en spennende fight. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det flaks, men det var tett kamp, sa Kilde.

- Det var ubeskrivelig å kjøre i Narvik i dag, å stå på start og se ut mot fjorden og fjellene rundt i dette været. I dag var det også strålende forhold. Vi er ikke vant med så mye publikum under et VM, men i dag var det skikkelig folkefest.

Han ble slått av Rasmus Windingstad i superkombinasjonen onsdag (0,14 bak) og av Saugestad i super-G torsdag (0,58 bak). Fredag ble det gull for den største stjernen på startlista.

Ikke dårlig

Saugestad ledet på de første mellomtidene, men greide ikke å stå imot Kildes avslutning.

- Litt bittert er det, men han er en av verdens beste fartsløpere, så ett tidel bak er ikke dårlig, sa Grong-løperen til NRK.

Danske Christoffer Faarup kjørte inn til tredjeplass i utforrennet, men NM-bronsen går til Tomas Markegård.

Faarup endte 1,06 sekund bak Kilde, og det sparte NRK-ekspert Kjetil André Aamodt for en strabasiøs hjemreise. Han sa nemlig i sendingen at han ville gå hjem til Oslo dersom en danske vant NM-rennet i utfor.

Tviberg-dobbel

I kvinneklassen tok Maria Tviberg sitt annet NM-gull på like mange dager da hun kjørte inn til seier i utfor. Dagen etter at hun vant super-G med et halvsekund var Geilo-alpinisten 22 hundredeler foran Kristina Riis-Johannessen.

- Det er første gang jeg vinner dobbelt NM-gull. Det har jeg aldri greid før. Jeg er mer fornøyd med kjøringen i dag enn jeg var i går, sa Tviberg.

Riis-Johannessen var glad for sølvet.

- Jeg er kjempefornøyd med dette etter at jeg kjørte ut i det ene henget i super-G, sa hun.

Kristin Lysdahl kompletterte sin medaljesamling fra mesterskapet i Narvik da hun etter gull i superkombinasjon og sølv i super-G ble bronsevinner i utfor. Hun var fire hundredeler fra sølvet.

Ragnhild Mowinckel ble nummer fire og sørget for at de norske VM-deltakerne tok de fire første plassene i kvinneklassen.

