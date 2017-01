ANNONSE

Både Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud mislyktes i Kitzbühel-utforen. De slo kraftig tilbake med de to beste tidene i første treningsrunde i Garmisch.

I den isete og utfordrende Hahnenkamm-traseen gjorde de feil på feil på feil og endte langt ned på resultatlisten. Kilde ble nummer 24, mens Jansrud falt helt ned til 36.-plass og fikk ikke engang verdenscuppoeng.

Torsdag slo de skikkelig tilbake med de to beste tidene i den første gjennomkjøringen i Garmisch. Kilde var aller raskest og kom inn til 1.55,42. Jansrud var 1,06 sekund bak etter å ha ledet da han kjørte over mållinjen fra startnummer 11. Det holdt til Kilde kom som 20. mann.

Canadieren Manuel Osborne-Paradis var tredje raskest. Han var ni hundredeler bak Jansrud. Dette gir de to nordmennene en "flying start" for Garmisch-helgen, der det står to utforrenn og storslalåm på programmet i den siste fartsfesten før VM i St. Moritz.

Dominik Paris, som vant i Kitzbühel, markerte seg ikke i den første gjennomkjøringen i Tyskland og kjørte inn til en skuffende 22.-plass. Han var 2,78 sekunder bak Kilde.

(©NTB)