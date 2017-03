Kilder til Nettavisen: - Idrettspresidenten ble bedt om å ta avstand fra Inge Andersen for å ikke ryke selv

ANNONSE

Onsdag ble det holdt et ekstraordinært styremøte for Norges idrettsforbund på Gardermoen. Da uttalte idrettspresident Tom Tvedt at det ikke ville bli gjort endringer i ledelsen.

Mandag kom kontrabeskjeden: Inge Andersen ble bedt av idrettsstyret om å trekke seg om generalsekretær.

Noe han har gjort - og han tar samtidig med seg en etterlønn på 2 millioner kroner.

TRER AV: Generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund slutter i jobben.

Inge Andersen har vært generalsekretær i NIF siden 2004 og har vært en av de mektigste personene i norsk idrett. Det har i lengre tid vært misnøye med Andersen i Norges idrettsforbund og Nettavisen har fått vite av flere sentrale kilder i Idretts-Norge at idrettspresident Tom Tvedt av flere særforbund har blitt sterkt oppfordret til å ta side i konflikten som har gnisset mellom Idrettsforbundet og særforbundene - blant annet for at Tvedt ikke selv skal ryke ut av NIF.

- Dette har ikke vært en del av denne prosessen. Disse spekulasjonene får stå for Nettavisens regning. Jeg kan ikke forholde meg til anonyme kilder. Jeg jobber kontinuerlig med særforbundene og idrettskretsene, sier idrettspresident Tom Tvedt til Nettavisen.

- Opplysningene dere presenterer er helt ukjent for meg, sier han.

Ikke vurdert egen stilling



Flere ulike kilder har bekreftet overfor Nettavisen at det skal ha vært en klar beskjed og et sterkt ønske fra sentrale personer i flere særforbund om at Tvedt og idrettsstyret måtte kvitte seg med Andersen for å ha særforbundenes videre tillit. Av disse har flere gitt uttrykk for at idrettspresidenten og idrettsstyret kun har en sjanse til å overleve inneværende styreperiode om Inge Andersen ble fjernet, og at styret viser større åpenhet.

- I dag har vi tatt en beslutning om å avslutte forholdet til Andersen og å gå hver vår vei. Det er enighet om at det er behov for nye koster til å stake kursen for fremtiden, sier Tvedt.

- Har du vurdert din egen stilling?

- Nei, jeg har ikke vurdert min egen stilling. Jeg er valgt til 2019, avslutter han.

Andersen: - Ukjent for meg



Avtroppende Andersen er samstemt med idrettspresidenten om at han ikke har hørt noe om beskjeden fra flere i særforbundene om å kreve Andersens avgang.

- Jeg vil si at dialogen har vært balansert. En leder får alltid ris og ros i en hvilken som helst stor bedrift. Jeg har hatt 13 år som leder i idrettsforbundet, men det finnes krefter som ønsker endring og fornyelse, sier Andersen til Nettavisen.

- For meg er det du presenterer helt ukjent. Jeg har aldri blitt konfrontert med misnøye fra særforbundene. Det er en setning jeg ikke har hørt før. Det er for meg absolutt helt ukjent og det har ikke vært en del av dialogen jeg har hatt med idrettsstyret, sier Andersen bestemt.

- Jeg vet at jeg har god kontakt med mange av særforbundene, legger han til.

Verkebyll

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har hatt åpne uenigheter med generalsekretær i NIF Inge Andersen og idrettspresident Tom Tvedt. Bildet er fra en tidligere anledning.





Åpenhetsdebatten har vært en stor verkebyll for NIF. Utvalget som ble nedsatt (Bernander-utvalget) for å se på åpenhetspraksisen i NIF har ikke dempet denne misnøyen.

Mye av kritikken har vært rettet mot valget til idrettspresidenten, med idrettsstyret i ryggen, om bare å åpne opp arkivene i inneværende styreperiode, som startet i 2015, og ikke lenger bak i tid.

I flere saker i VG har det blitt presset hardt på for at regnskapene for pengebruken under Sotsji-OL skal bli offentliggjort. Det har ikke skjedd. Flere idrettskretser har bedt NIFs sentralledd om åpenhet på bilagsnivå også i tiden før 2015. Også flere særforbund har bedt om mer åpenhet, sist ut er friidrettsforbundet som tidligere har støttet idrettsstyrets linje.

Nettavisen kjenner til at flere interne og eksterne personer har gitt Andersen og hans administrasjon klare råd om å vise fram det som finnes av dokumentasjon og bilag fra Sotsji-OL, uten at det har skjedd. Nettavisen har vært i kontakt med flere i NIF, idrettskretser og særforbund, men ingen ønsker å uttale seg offentlig om hva de mener om saken.

- For meg har dette vært en prosess. Beslutningen om at jeg skal tre av ble tatt i helgen, sier Andersen.

- Jeg har ikke brukt noen betenkningstid. Livet som generalsekretær er at jeg forholder meg til vedtak og beslutninger som idrettsstyret tar. Jeg forholder meg til realitetene. Men det har vært en modningsprosess og jeg har mentalt vært forberedt på at det ble denne utgangen.

- Jeg vet hvilke samtaler vi har hatt og vi har hatt et veldig profesjonelt og ryddig forhold til dette.

Nettavisen har også kjennskap til at åpenhetssaken trolig vil bli satt på dagsorden på nytt av særforbundene på ledermøtet som skal være i Bodø i mai.

Marit Wiig er styreleder i Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF).

Fryktkultur?



Marit Wiig er styreleder i Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF).

- Hva syns SFF om at Idrettsstyret har bedt Andersen gå av?

- Det har vi ikke hatt mulighet til å diskutere mellom oss i særforbundene. Skal jeg uttale meg, blir det som president i Norges Golfforbund, sier Wiig til Nettavisen.

Styrelederen sier hun ikke kjenner seg igjen i at det skal ha vært et press mot idrettsstyret om å fjerne Inge Andersen som generalsekretær.

- Nei, det kjenner jeg ikke til. Jeg kjenner ikke til de opplysningene og den typen språk som brukes der. Det kan godt være at noen mener det, men det er ikke noe jeg vet om, sier Wiig til Nettavisen.

- Tror du det eksisterer en frykt for å stå fram med de nevnte opplysningene blant dem som styrer norske særforbund? Og i tilfelle hvorfor?

- Nei. Det kjenner jeg ikke til, og det vil jeg heller ikke si noe om.

Når det gjelder åpenhetsdebatten sier Wiig at idretten har vært opptatt av å finne løsninger.

- Åpenhetssaken har vært en sentral sak for idrettsstyret og idrettsforbundet, som vi har vært opptatt av å finne løsninger på. Jeg registrerer at statsråden (Helleland, red. merk.) sier seinest i dag at vi ikke har fått den åpenheten vi ønsker i idretten.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har vært høyt på banen og bedt om mer åpenhet i to skriftlige henvendelser til NIF og i det siste tildelingsbrevet til NIF kuttet hun i budsjettet til NIF og omdisponerte penger fra NIFs administrasjon til særforbundene. Mandag kveld gjentok hun kravet om større åpenhet i idretten.

- Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener fortsatt at Tom Tvedt, som idrettspresident og øverste ansvarlig i norsk idrett, er nødt til å gi oss innsyn, sier kulturminister Helleland til NRK.

Helleland har ikke besvart Nettavisens henvendelser mandag.

I idrettsstyret har to medlemmer (Sondre Gullord (26) og Anne Berit Figenschau (47) tidligere bedt om å få protokollført at også de vil gi innsyn.

Andersen er fornøyd



Andersen mener uansett at han etterlater seg en sterk organisasjon.

- Jeg forlater en organisasjon som står meget stødig økonomisk. Det går godt sportslig og står sterkt organisatorisk.

- Har du god samvittighet for at du tar med deg to millioner kroner i etterlønn?

- Min avtale om etterlønn ble inngått i 2004, og forlenget i 2015. Jeg vet at to millioner er mange penger. Samtidig er det en type avtale som gir muligheter for idrettsstyret å ta beslutninger som de har gjort. Det har gitt dem frihet, sier Andersen.

- Men har du god samvittighet for at du tar med deg to millioner kroner i etterlønn?

- Jeg forholder meg til avtalen min, avslutter han.

