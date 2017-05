King ble den store helten da Bournemouth vant årets siste hjemmekamp

ANNONSE

BOURNEMOUTH - BURNLEY 2-1

Det ble en lykkelig slutt på årets siste hjemmekamp for Bournemouth og Joshua King, som vant 2-1 hjemme mot Burnley. Nordmannen ble den store helten da han satte inn matchvinner-scoringen i det 85. minutt.

King scoring er nordmannens 16 i ligaen denne sesongen, og mål nummer 13 i 2017. Det betyr at Norge-spissen har like mange ligamål dette kalenderåret som Tottenham-stjernen Harry Kane.

Most PL goals in 2017

14 – R. Lukaku (18 apps)

13 – J. KING (18)

13 – H. Kane (14)

Most PL goals in 2017

14 – R. Lukaku (18 apps)

13 – J. KING (18)

13 – H. Kane (14)

11 – D. Alli (17)

Med 16 seriemål i Premier League er King kun to mål unna å tangere Ole Gunnar Solskjærs rekord fra 1996/1997-sesongen. Den gangen scoret Solskjær 18 seriemål, hvilket er det meste en nordmannen noen gang har scoret i én og samme sesong i den engelske toppdivisjonen.

Det så ut til å gå mot en skuffende avslutning på hjemmebane for Bournemouth da Sam Vokes utlignet for bortelaget i det 83. minutt. Men Kings 16. ligascoring ble tungen på vektskålen denne lørdagen.

Junior Stanislas hadde gitt hjemmelaget ledelsen i den første omgangen, hvilket lenge så ut til å bli kampens eneste mål.

Kings scoring sikret årets siste trepoenger på hjemmebane for Bournemouth, hvilket betyr at de hopper på 10.plass i Premier League, medn én runde igjen.

Burnley, på sin side, blir stående på 40 poeng etter 37 runder spilt. 14. plass betyr at Sean Dyche og hans gutter kan gjøre seg klare til neste sesongs Premier League. De avslutter sesongen hjemme mot West Ham.

Stanislas-perle



Det var hjemmelaget som kom best i gang på Vitality Stadium, og Bournemouth hadde god kontroll på gjestene fra Burnley innledningsvis i den første omgangen.

Dessverre for Eddie Howes menn skulle det ikke resultere i de aller største målsjansene. Likevel var Joshua King et konstant uromoment, og hver gang Bournemouth gikk i angrep var det nordmannen som virket giftigst.

Det var likevel ikke King som skulle finne veien til nettmaskene for hjemmelaget i den første omgangen. For etter 26 minutter så Lewis Cook en Junior Stanislas på full fart igjennom boksen.

En herlig langpasning ble tatt ned på herlig vis, før Stanislas skrudde ballen perfekt rundt Burnley-keeper Tom Heaton, og inn i det åpne buret. En herlig scoring.

- Det er mye tekniske ting her som stemmer. Det er et vakkert mål, og når du ser avslutningen ser det nesten ut som den skal gå utenfor, fær den skrur inn i mål, sa tidligere Tottenham-spiss Steffen Iversen i TV 2-studioet.

Etter Bournemouths scoring våknet bortelaget fra Burnley litt mer. I det 33. minutt vant Ashley Barnes og fikk spilt opp Scott Arfield på rundt 20 meter. Skuddet hans seilet like til side for Artur Boruc' lengste stolpe.

Kun minuttet senere var det hjemmelaget som var på farten, og etter et par herlig pasningskombinasjoner endte ballen hos Marc Pugh. Han hadde Joshua King helt åpen til venstre for seg, men valgte heller en vanskelig avslutning, som Heaton hadde få problemer med.

Like før pause var duoen Arfield-Barnes på farten igjen, men denne gangen var det Arfield som vant ballen høyt. Pasningen var god, men litt for hard for Barnes som suste igjennom igjennom. Dermed rakk Boruc frem i tide, og fikk avverget sjansen.

Eddie Howe og hans gutter kunne dermed gå til pause med en 1-0-ledelse etter de første 45 minuttene på Vitality Stadium.

Kongen av Bournemouth



Det var Burnley og Arfield som kom aller best i gang i den andre omgangen, og etter 56 minutter var 28-åringen vanvittige nære ved å finne nettmaskene.

Igjen fikk han stå på rundt 20 meter med tid til å sikre. Skuddet så ut til å bøye seg inn i Boruc' lengste hjørne, men seilet like utenfor den lengste stolpen. Et herlig forsøk.

King virket å være i god form denne lørdagen, og etter timen spilt var nordmannen frempå igjen. Han tok med seg ballen innover i boksen, og prøvde å bøye ballen rundt Burnley-keeper Heaton.

Dessverre for Bournemouth og King fikk han ikke dreisen på avslutningen, som seilet godt over Burnley-målet.

I det 68. minutt var King på farten nok en gang da han brøytet seg vei forbi Burnley-forsvaret ute ved det venstre cornerflagget, og duret mot Tom Heatons mål. Igjen fikk nordmannen løst skudd, men dessverre tok ballen en styring ut til corner.

I det 83. minutt trodde Sam Vokes at han hadde spolert festen for Bournemouth da han steg høyest, og stanget inn 1-1 for bortelaget fra Burnley.

Men så var det Joshua King, da. Nordmannen hadde jobbet og slitt, og i det 86. minutt skulle han endelig få betaling for strevet. Ryan Frasers ball fant nordmannen foran boksen, og han gjorde ingen feil.

Han hamret ballen mellom beina på keeper Heaton, scoret sitt 16. ligamål denne sesongen og sikret Bournemouth årets aller siste trepoenger på hjemmebane.