King-dobbel i braktap

ANNONSE

EVERTON - BOURNEMOUTH 6-3

Det ble ingen gledelig dag for Bournemouth-supportere, men nordmenn kan smile bredt over at Joshua King leverte to scoringer mot Everton da Bournemouth tapte 3-6 på Goodison Park.

Everton kjørte tidvis over bortelaget fra sør-England, og to scoringer fra Lukaku, samt en fra James McCarthy gjorde at Ronald Koemans gutter kunne smile bredest inn i pausen.

I andre omgang gikk nordmannen i front, og ledet Bournemouth mot et mulig comeback. Etter timen spilt fant Jack Wilsheres ball nordmannen på vei gjennom feltet.

Etter å ha brystet ballen ned til seg holdt han unna to Everton-forsvarere før han lurte ballen forbi Joel Robles i Everton-buret. Kun ti minutter skulle nordmannen vise seg på ny.

Spissen fra Romsås var kjappest til å oppfatte situasjonen da Ryan Frasers innlegg fant veien mot første stolpe. Der var King først og fikk geleidet ballen i mål med venstrefoten.

Bournemouth øynet et comeback, og King fortsatte å levere godt lengste fremme for Eddie Howes menn. Likevel fikk Everton ro i rekkene, og utnyttet Bournemouths ubalanse.

Lukaku var nemlig ikke ferdig og i det 83. minutt hamret han ballen i mål og levnet liten tvil. Selv om hattricket var sikret ville belgieren ha mer. To minutter senere hamret han inn Evertons femte. Harry Arter fikk æren av å sette bortelagets siste scoring, men også Ross Barkley skulle få et ord med i laget. 6-3 ble sluttresultatet på Goodison Park.

De tre poengene betyr at de blåkledde fra Merseyside befester sin posisjon på syvendeplass i Premier League. King kan smile over sine scoringer, men hans Bournemouth forblir på 14. plass.