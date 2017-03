King med målgivende da Bournemouth vant

ANNONSE

BOURNEMOUTH - SWANSEA 2-0

Joshua King bidro med en målgivende pasning da Bournemouth slo Swansea 2-0 i Premier League. Benik Afobe scoret begge målene for hjemmelaget.

King står nå med hele åtte målpoeng på seks Premier League-kamper. Åtte av disse er scoringer, mens dagens målgivende er nordmannens første.

8 - Josh King has been directly involved in eight goals in his last six Premier League games (7 goals, 1 assist). Spearhead. — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2017

Afobe sendte Bournemouth i føringen etter en drøy halvtimes spill, før samme mann fastsatte resultatet til 2-0 med 18 minutter igjen på klokken. Lørdagens resultat gjør at Bournemouth klatrer til 11.-plass i Premier League før søndagens kamper. Laget har 33 poeng. Swansea er kun tre poeng over nedrykksstreken med sine 27.

Bournemouth har nå vunnet sine to siste. Før det klarte laget sterke 1-1 mot Manchester United på Old Trafford. Manager Eddie Howe kan med andre ord smile over solid form om dagen.

– En ekstremt viktig seier. Et par trepoengere til vil sannsynligvis gi fornyet Premier League-kontrakt for Bournemouth, konstaterte TV 2-kommentator Kasper Wikestad like før kampslutt lørdag.

King involvert

Joshua King spilte som vanlig fra start for vertene, og kraftspissen var involvert i 1-0-scoringen. Ballen så ut til å nå King like utenfor boksen, men nordmannen lot ballen trille videre til lagkamerat Afobe. 24-åringen løsnet skudd fra distanse, og ballen skiftet retning via Swansea-forsvarer Alfie Mawson.

Afobe og Bournemouth kunne se at Swansea-keeper Lukasz Fabianski ble satt helt ut av spill. Ballen snek seg inn i nettmaskene til 1-0 for vertene.

Swansea kom nær utligning bare fire minutter etter. Den islandske playmakeren Gylfi Sigurdsson løsnet skudd fra distanse, men det lekre forsøket ble glimrende reddet av Bournemouths Artur Boruc.

Afobe-dobbel

Swansea prøvde å kjempe seg tilbake i matchen, men et stykke ut i 2. omgang sikret altså Afobe sin annen scoring for dagen. Joshua King fikk ballen, førte den med seg inn mot boksen, før han sendte en glimrende stikker til Afobe. Denne gangen trengte ikke lagkameraten hjelp av et Swansea-bein, men metallet. Skuddet suste i mål via venstre stolpe, utakbart for Fabianski.

Joshua King fikk en sjanse til å gjøre dagen enda bedre drøye ti minutter før slutt, men spissens gode heading fra kort hold ble på flott vis avverget av Fabianski.

Bortelaget forsøkte seg på en liten sluttspurt, men klarte ikke å komme seg til de helt store sjansene. Faktisk var det Bournemouth-innbytter Jack Wilshere som kom nærmest, men skuddforsøket hans fra god posisjon gikk rett på keeper. Dermed endte det med tomålsseier til Bournemouth, til hjemmefansens store glede.

Joshua King ble byttet ut på overtid. Han fikk stor applaus da han gikk av banen.

