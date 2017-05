Kipchoge snuste på drømmegrensen

ANNONSE

Kenyanske Eliud Kipchoge var lørdag 25 sekunder unna å bli den første mannen i verden til å løpe maratondistansen på under to timer.

32 år gamle Kipchoge ble klokket inn på uhyre sterke to timer og 24 sekunder på Monza-banen i Italia. Det var godt under den gjeldende verdensrekorden på 2.02.57 tilhørende landsmannen Dennis Kimetto.

Kipchoge hadde fra før en bestenotering på 2.03,05 på distansen. Den stammet fra fjorårets London maraton.

Lørdagens løp, der alt var langt til rette for å bryte drømmegrensen på to timer, teller ikke som offisiell verdensrekord. Årsaken er at løpet ikke var i tråd med Det internasjonale friidrettsforbundets regelverk.

Fartsholdere

Flere fartsholdere ble blant annet sendt ut i løypa underveis, og Kipchoge mottok drikke fra funksjonærer på moped.

Bak forsøket på å bryte totimersgrensen står utstyrsgiganten Nike, som i tre år har planlagt lørdagens Kipchoge-prosjekt. Etiopiske Lelisa Desisa og den eritreiske halvmaratonløperen Zersenay Tadese startet sammen med Kipchoge, men ble begge distansert av kenyaneren.

Kipchoge passerte halvmaraton på 59.54, men drømmegrensen på to timer ble likevel for tøff å bryte.

1908 løp iren Johnny Hayes den første moderne maraton. Han kom inn på 2.55.15. Siden da er rekorden presset ned vel 52 minutter.

Tøff utfordring

I mars testet Kipchoge Monza-banen. Han løp da en halvmaraton på 59.17.

Skulle Kipchoge klart lørdagens oppgave, måtte han ha løpt hver kilometer på to minutter og 50 sekunder. 21 kilometer i timen. Han måtte ha unnagjort hver av de 14 3000-meterne på litt over 8.30 min. Verdensrekorden på den distansen på bane er 7.20.

Snittet på hver 100-meter i maratonløpet ville måttet gå på cirka 17 sekunder. Løperne skal gjennom vel 420 av dem.

