Kirkevold tar dansk fotball med storm: - Håper landslaget er klar over at jeg scorer mål

Pål Alexander Kirkevold (26) stjal sjelden overskriftene i Norge, men i Danmark er han blitt brennhet. Nå vil spissen spille seg inn på det norske landslaget.

Kirkevold har virkelig fått ting til å stemme i danske Hobro denne sesongen.

Med seks mål på de fire siste kampene, to av dem i helgens 2-0-seier over Silkeborg, ligger nå nordmannen på andreplass på toppscorerlisten i den danske ligaen.

Kun tidligere Stabæk-spiller Ernest Asante ligger foran nordmannen (ett mål mer). Og ifølge Kirkevold selv kan denne formen fort fortsette i god tid fremover.

- Jeg kjenner at jeg er i god form. Alt bare sitter, og du får en følelse av at du kan score i hver eneste kamp. Det er jo den følelsen man trener og jobber etter, sier Kirkevold til Nettavisen.

Håper landslaget følger med



26-åringen forteller at han har funnet selvtilliten i den danske klubben, men at det til syvende og sist er laget som skal ha honnør.

- Det er litt bygget opp rundt meg offensivt, og nå har jeg vært her i noen sesonger også. Jeg har fått en fin rolle, vi har fått litt tid til å sette et spill som passer oss godt. Jeg har fått en god periode, og spilt meg skikkelig inn i laget, sier han.

Han har den siste tiden vist seg som en av de giftigste spissene med norsk pass. Det var ikke plass til han i Lars Lagerbäcks tropp mot Aserbajdsjan og Tyskland.

Selv tar Kirkevold det hele med knusende ro.

- Jeg håper først og fremst at de har oversikten, og er klare over at jeg scorer her nede. Så får de evaluere deretter. Jeg håper bare de er klare over at jeg scorer mål, sier Kirkevold, som også tror veien til landslaget er kort dersom dette fortsetter.

- Det ville jo vært naturlig å tenke det. Jeg er en av de som scorer mest i Danmark, og det burde jo ikke være noe forskjell på det, og å gjøre det bra i Norge. Det er ikke så lett når jeg ikke er så kjent og ikke har det samme navnet som andre. Mange har jo hatt en fot innafor tidligere, men det hadde jo vært gøy å være med.

Hobro ligger i skrivende stund på andreplass i den danske Superligaen etter å ha rykket opp før denne sesongen.

- Det er en liten klubb, og overrasket mange med å komme opp i Superligaen for 4-5 år siden. De gjorde det bra første året, men ting var litt turbulent da jeg kom. De lå på siste og rykket ned, sier Kirkevold.

Ukjent drama

Etter nedrykket i 2015/2016-sesongen vurderte ledelsen i Hobro, i all hemmelighet, å trappe ned satsningen dersom de ikke rykket opp på første forsøk.

Det visste spillerne lite om.

- Vi fikk aldri vite det før vi hadde rykket opp igjen. De holdt det skjult for oss, så det var en slags «forresten, hadde vi ikke rykka opp, så kunne det gått ille»-melding. Vi satt ikke med dette over oss, heldigvis, sier Kirkevold.

Han reflekterer uansett over hva de egentlig spilte for, uten å vite det, i den foregående sesongen.

- Det blir jo litt slik at vi spilte for fremtiden til klubben. Det er ikke godt å si hva som hadde skjedd. Det er jo litt artig nå, men heldigvis gikk det jo bra. Det hadde vært kjedelig om det gikk andre veien, sier Kirkevold.

Med opprykket i boks, og feiende flott fotball denne sesongen er det flere som har lagt merke til Kirkevold. Både i runde seks og runde syv ble nordmannen tatt ut på rundens lag i Danmark.





Overraskelsen



Han ser frem til en spennende sesong i Hobro, men innrømmer at det skal bli tøft å utfordre Ståle Solbakken og hans mesterlag fra den danske hovedstaden.

- FC København skal ligge der oppe med et budsjett på flere hundre millioner, og gud vet hva annet. Vi tenker jo ikke så veldig mye over dette, men det er jo gjerne sånn i disse ligaene at det er ett lag som overrasker, og det kan jo være oss, sier Kirkevold.

SUVERENE: Ståle Solbakken og FCK har vunnet den danske ligaen de to siste årene.

Navnet hans er ikke et som gir voldsom gjenklang i norsk fotball. Til tross for gode sesonger i Sandefjord både i OBOS-ligaen og Eliteserien, så er han ikke en spiller det snakkes mye om.

- Du kan nok si at jeg har vært litt glemt. Jeg er jo veldig fornøyd med statistikken min i Norge, og vist at jeg kan spille der. Jeg hadde gode sesonger i Sandefjord både i OBOS-ligaen og Eliteserien, men jeg føler ikke jeg har fått bevist helt hva jeg kan. Jeg var på lån i Sarpsborg, og det er jo ikke alltid like lett å komme på låneopphold der man blir kastet litt frem og tilbake, sier Kirkevold.

Han er klar på at han gjerne drar tilbake til Norge på et tidspunkt, men at det er først og fremst er andre land i Europa som kunne ha fristet mer.

- Jeg tror jeg kunne passet inn i Championship. Jeg kan spille mye kamper og trener hardt. 2.Bundesliga kunne jo også vært gøy, men jeg sikter jo etter de øverste ligaene. Nivået er høyt, og man må jo starte et sted.

FLAGGET PÅ BRYSTET: Alexander Sørloth er tatt ut på landslaget etter gode prestasjoner i den danske toppserien.

En av de som ligger bak Kirkevold på toppscorerlisten er Alexander Sørloth. Trønderen, som ble tatt ut i Lagerbäcks tropp, står med tre mål denne sesongen.

- Det er ikke rart at Sørloth er med. Han har jo prestert i Europa League også, så akkurat den kan jeg forstå. Han er ung og lovende, og det er klart at han burde tas ut, sier Kirkevold.

Han er likevel klar på at skal man vurdere Sørloth som god nok for landslaget, så vil nok hans navn fort bli brennhett dersom han forsetter å hamre inn mål for Hobro.

- Det føles helt naturlig å tro at det kommer en sjanse til meg også om jeg fortsetter denne formen. Jeg presterer vel så godt som han i den ligaen han spiller, sier Kirkevold.