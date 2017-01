Klopp toner ned Liverpools gullsjanser

ANNONSE

Liverpool-manager Jürgen Klopp vil ikke snakke om ligagull, til tross for at Merseyside-klubben avsluttet 2016 med en sterk seier over Manchester City.

Liverpool er på jakt etter sin første ligatittel siden 1990.

Georginio Wijnaldum ble matchvinner mot Manchester City lørdag da Liverpool noterte seg for sin høyeste poengsum noensinne før nyttår i Premier League.

Men med Chelsea seks poeng foran seg mener Jürgen Klopp det er meningsløst å snakke om tittelen så tidlig i sesongen.

- Vi må vinne kampene våre og se hvor det fører oss, sa manageren.

- Når du fortsatt er i toppen med fem, seks eller sju kamper igjen kan du begynne å tenke annerledes, men for øyeblikket må vi kun plukke poeng, fortsatte han.

Likevel mener Klopp at Chelsea må være forundret over at de ikke leder serien med flere poeng etter å ha vunnet 13 strake ligakamper.

- Ligaen er utrolig tøff. Vi kan ikke se på Chelsea, de er veldig sterke med 13 strake seirer. Det er ikke dårlig, sa tyskeren.

- Men du kan tenke deg hvor irriterende det er å vinne 13 strake kamper og laget bak deg bare er seks poeng bak.

