Klubbene brukte 37,1 milliarder kroner i siste overgangsvindu

Knuser fjoråret.

Fotballklubbene hadde tatt på seg spanderbuksene i sommerens overgangsvindu. Det ble omsatt for rekordhøye 37,1 milliarder kroner, ifølge FIFA.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har brukt overgangsmarkedsverktøyet TMS og regnet ut hvor mye penger som er blitt brukt på spillerkjøp fra 1. juni til 1. september i år.

Det totale beløpet ble 4,71 milliarder dollar, tilsvarende 37,1 milliarder kroner etter dagens kurs.

Det er nesten like mye som i hele 2016, hvor det ble brukt 4,79 milliarder dollar til sammen på de to overgangsperiodene.

Klubbene i de fem største ligaene (England, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland) sto for 77,9 prosent av overgangssummene som ble betalt i sommer. Engelske klubber brukte mer enn dobbelt så mye som noe annet lands klubber.

Det er likevel overgangen til brasilianske Neymar fra Barcelona til Paris Saint-Germain som slo alle tidligere rekorder. PSG utnyttet hans frikjøpsklausul og kjøpte Neymar for svimlende 2,2 milliarder kroner.

Dette bidro til at franske klubbers utlegg til spillerkjøp økte med 250 prosent fra forrige sommervindu.

PSG sikret seg også Kylian Mbappé fra Monaco for 1,5 milliarder, men den overgangen er gjort som et foreløpig lån for å unngå å bryte UEFAs etiske regelverk mot økonomisk doping.

