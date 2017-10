Kombinertløperne får ny minitour

Har fått grønt lys av Det internasjonale skiforbundet.

Langrenn har hatt minitour i verdenscupåpningen i flere år. Nå ser det også ut til at kombinertutøverne får en etappekonkurranse i finske Ruka denne sesongen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har gitt grønt lys til to nye endringer for kombinertsporten fra denne sesongen. På det årlige høstmøte i Zürich ble det lørdag bestemt å innføre en åpningstour den første verdenscuphelgen for vinteren.

Lillehammer neste år

I år er det finske Ruka som vil arrangere den første utgaven 24.–26. november. Neste år er planen å arrangere etappekonkurransen på Lillehammer.

Landslagsløper Magnus Krog er glad for endringene.

– Minitour i Ruka blir veldig spennende. Det er supert at det blir litt ekstra trykk og ramme rundt verdenscupåpningen, sier telemarkingen til NTB.

Krog har en verdenscupseier fra Nord-Finland.

Kombinertutøverne har de siste fire årene hatt sammenlagtkonkurransen «Nordic triple» i østerrikske Seefeld. I motsetning til den vil touren i Ruka bare bli avgjort gjennom utdeling av verdenscuppoeng, og samtlige utøvere får delta i de tre konkurransene.

Helgen i Ruka vil starte med ett hopp i storbakken og fem kilometer i langrennssporet. De to neste dagene blir det ordinære konkurranser med avsluttende ti kilometer langrenn.

Vinneren er den som sitter igjen med flest verdenscuppoeng etter helgen, og ikke førstemann i mål den siste dagen, som konkurranseformen er i Seefeld.

Nye trøyer å vinne

Nytt kommende sesong er også spesielle startnummer for både den beste hopperen og langrennsløperen i kombinertfeltet. Den beste hopperen skal gå med blå trøye, og den som har samlet flest poeng i skisporet, får en rød ledertrøye.

Etter verdenscupfinalen vil begge vinnerne motta nærmere 60.000 kroner.

– Det kommer til å gi litt ekstra oppmerksomhet til beste hopper og løper, og med farge på startnummeret vil det bli enkelt å se for både TV-seere og publikum. Vi tror det blir veldig bra, sier Krog som er på vei til samling på breen i italienske Val Senales.

Endringene blir endelig vedtatt på FIS sitt neste styremøte.

(©NTB)

Mest sett siste uken