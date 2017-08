- Vil ikke være en del av det.

Den polske langrennsstjernen Justyna Kowalczyk gir det i brødrene Auklands langløpsatsing Team Santander, melder NRK.

Hun vært en del av det norske langløpslaget de to siste årene, men nå velger hun å ikke fornye kontrakten.

- Teamet ble helt norsk, og det ser klart ut for meg at det råder en nasjonalistisk stemning. Jeg forstår jo på en måte at de vil ha et norsk lag, men jeg vil ikke lenger være en del av det, sier skistjernen i et intervju med nettstedet sport.pl.

Kari Vikhagen Gjeitnes erstatter Katerina Smutna på laget, og dessuten har svenske Johan Olsson lagt opp.

- Vi har hatt to fine år sammen, men når Anders og jeg overtok laget nå hadde vi lyst til å satse på en norsk dame som satser 100 prosent på langløp, sier Jørgen Aukland.

Gjeitnes, tidligere med sprint som sin styrke, har valgt å satse for fullt på langløp. Kowalczyk skal i OL-sesongen også gå verdenscuprenn i FIS-regi.

