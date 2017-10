Kowalczyk satser mot fem OL-distanser

34-åringen utvider ambisjonene under sesongens store høydepunkt.

Justyna Kowalczyk har bestemt seg for å gå fem av seks distanser i OL i Pyeongchang til vinteren. Det melder NRK.

Kowalczyk er motivert før en ny mesterskapssesong. Den polske skistjernen har i flere sesonger holdt seg unna konkurranser i fristil, men i OL gjør hun to unntak.

30 kilometer og sprinten i klassisk stil har vært de store målene til Kowalczyk i Pyeongchang, og 34-åringen har flere ganger sagt at det er bare disse distansene hun kommer til å gå.

Vil gå lagsprint

Nå forteller hun i et intervju med avisen Dziennik at hun har ombestemt seg.

- Det er helt sikkert at jeg dropper 10 kilometer fristil, men jeg skal starte de resterende fem konkurransene, inkludert lagsprint med Sylwia Jaskowiec, sier Kowalczyk i et intervju med avisen, ifølge NRK.

Kowalczyk tok bronsemedalje sammen med lagvenninnen Jaskowiec på samme distanse under VM i Falun.

Kan satse mot Beijing-OL

Hun har to gullmedaljer i OL, fra 30 kilometer klassisk i Vancouver i 2010 og 10 kilometer klassisk i Sotsji i 2014. Det er ikke sikkert olympiaden i Sør-Korea blir hennes siste.

- Før OL i Sotsji var jeg helt sikker på at det skulle være mitt siste OL, men nå vil jeg ikke si at Pyeongchang blir det siste. Tiden går, men jeg utelukker ikke OL i 2022, sier Kowalczyk som vi være 39 år i et eventuelt OL i Beijing.

Den meritterte langrennsløperen trakk seg fra det norske langløpslaget Team Santander tidligere i år. Denne vinteren blir det bare et langløp før OL, og Kowalczyk dropper også Tour de Ski.

Kowalczyk vant i februar prøve-OL på 15 kilometer fellesstart med skibytte uten de beste til start. Sett bort fra konkurransene i Sør-Korea var en femteplass på 10 kilometer klassisk i Otepää hennes beste resultat i verdenscupen.

