Kristian Røykås Marthinsen draftet til Washington Capitals

NHL-klubben Washington Capitals brukte sitt siste valg i årets draft på å hente norske Kristian Røykås Marthinsen til klubben. Nordmannen ble dermed tatt med det 213.-valget i årets draft.

With their final pick in the 2017 #NHLDraft, the #CapsDraft Kristian Roykas-Marthinsen at No. 213. Welcome Kristian! https://t.co/B9OfZInyz8 pic.twitter.com/MONwyA9UfI