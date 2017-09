Kristoff kom til kort i enda en spurt

Mer frustrasjon for de norske håpene.

Heller ikke på sjuende dag av sykkelrittet Tour of Britain ble det norsk jubel.

Edvald Boasson Hagen satt fint til i et lite brudd noen kilometere før mål, men maktet ikke å holde unna for det jagende hovedfeltet. Rudsbygdingen satte inn et angrep på den siste mila, og fikk luke sammen med fire andre ryttere.

Rundt en kilometer før målstreken, på flatene inn mot avslutningen, ble Boasson Hagen og de siste bruddkameratene likevel kjørt inn.

Spurtslått igjen



Dermed endte den 185 kilometer lange etappen til Cheltenham nok en gang med en massespurt om seieren.

Alexander Kristoff fortsatte å blande seg inn i tetkampen, men som så mange ganger før de siste dagene kom årets europamester til kort.

Kristoff endte på fjerdeplassen. De jevne prestasjonene gjennom hele uka gjør at Katusha-profilen fortsatt leder poengkonkurransen.

Nederlandske Dylan Groenewegen kapret etappeseieren lørdag med en sterk innspurt.

Uendret i sammendraget



Australierne Caleb Ewan og Brenton Jones fulgte på de neste plassene.

Lars Boom beholdt ledelsen i sammendraget. Nederlenderen var i trøbbel da hovedfeltet en stund ikke så ut til å hente utbryterne foran.

Men etter en ny massespurt har Boom fortsatt åtte sekunder å gå på sammenlagt.