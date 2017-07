Kristoff nådde ikke opp mot favorittene

ANNONSE

Marcel Kittel vant en ventet triumf på Tour de Frances andre etappe søndag.

Spurtkanonen fra Tyskland ventet til det riktige tidspunktet på oppløpssida nok en gang. Quick Step-stjernen og seiret foran franske Arnaud Démare (FDJ) og André Greipel (Lotto Soudal).

Alexander Kristoff var Norges største håp på etappen.

- Jeg kom ikke helt heldig inn. Jeg kom på feil side av en mann og helt inn i vinden. Jeg kom ikke inn i vindskyggen, og da hadde jeg ikke noe å spurte med, sa Kristoff til TV 2 like etter målpassering.

Stavanger-syklistens lag ble rammet av uhell da etappen var inne i den avgjørende fasen. Dermed var det lite hjelp å få for Kristoff inn mot spurten.

Også tourens andre etappe ble preget av regnvær. Etappen målte 203,5 kilometer fra startbyen Düsseldorf i Tyskland til den belgiske sykkelmetropolen Liège.

Til tross for litt utfordrende værforhold vardet aldri særlig tvil om at denne dagen var første store mulighet for spurtkanonene.

En utbrytergruppe medfire ryttere fikk ligge foran på store deler av etappen. Taylor Phinney (Cannondale-Drapac), Yoann Offredo (Want-Groupe Gobert), Laurent Pichon (Fortuneo) og Thomas Boudat (Direct Energie)

Det skilte et drøyt halvminutt fram til disse da en stor velt gikk i det jagende hovedfeltet rett i etterkant av en rundkjøring. Dermed økte avstanden fram til teten økte til nesten minuttet 30 kilometer før målstreken.

Storfavoritt i sammendraget, Chris Froome, og hans Team Sky-lagkompiser var blant dem som ble hindret.

Mens feltet kom seg på syklene igjen, kvittet Phinney og Offredo seg med de to øvrige i bruddkvartetten. De to holdt unna helt til det gjensto cirka en kilometer.

Derfra og inn ble det den ventede spurtkampen mellom Kittel og alle de andre raskeste avslutterne.