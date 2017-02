ANNONSE

Greg Van Avermaet vant det tradisjonsrike sykkelrittet Omloop Het Nieuwsblad i Belgia lørdag. Alexander Kristoff veltet fra seieren.

Peter Sagan, Sep Vanmarcke og Van Avermaet gjorde opp seg imellom i en spurt, men Van Avermaet spurtslo verdensmester Sagan og henviste slovaken til en annenplass. Vanmarcke måtte nøye seg med tredjeplass.

Alexander Kristoff og Tom Boonen var sett på som to av forhåndsfavorittene i et løp som preges av mye brostein, men begge de to ble felt av en velt som sendte dem ut av kampen om seieren.

Tom Boonen brøt senere også rittet.

I kaoset i etterkant av velten fikk Sagan etablert et brudd hvor blant andre Van Avermaet og Vanmarcke satt.

(©NTB)